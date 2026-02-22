Hà Tĩnh xử phạt hơn 160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, từ trưa ngày 17/2 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đồng loạt triển khai việc xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần "không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm" trên phạm vi toàn tỉnh.

Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đồng loạt ra quân xử lý nồng độ cồn từ ngày mồng 1 Tết.



Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, CSGT Công an Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp.

Toàn lực lượng đã thành lập nhiều tổ công tác liên ngành, với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT, Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an các địa phương để triển khai nhiệm vụ.

Các tổ công tác được bố trí tại những tuyến đường trọng điểm, khu vực đông dân cư, các quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tình trạng sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Trong ngày mồng 1 Tết ÂL, đơn vị đã dừng kiểm soát 471 phương tiện (241 ô tô, 230 mô tô), qua đó lập biên bản xử lý đối với 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tại các điểm dừng nghỉ, tổ công tác vừa kiểm tra vừa nhắc nhở tài xế “đã uống rượu bia – không lái xe”.

...



Theo số liệu từ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, trong 7 ngày kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Bính Ngọ), lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 850 triệu đồng; tước GPLX 6 trường hợp, trừ điểm 150 trường hợp.

Đặc biệt, trong đó xử lý 161 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 108 trường hợp vi phạm tốc độ; 4 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường; 135 trường hợp vi phạm khác…

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền với thông điệp: "Đã uống rượu, bia - không lái xe". Qua từng đợt cao điểm, công tác kiểm tra nồng độ cồn không chỉ nhằm xử phạt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài: hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, nói không với rượu bia sau tay lái.

Từ sáng sớm đến đêm khuya, những cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám chốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.



Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát độc lập, lực lượng Cảnh sát giao thông còn chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường tổ chức tuần tra khép kín địa bàn.

Các tổ công tác hỗn hợp được duy trì thường xuyên theo từng khung giờ cao điểm và ban đêm, tập trung tại khu vực đông dân cư, tuyến đường liên thôn, liên xã, đường tỉnh lộ và các điểm tổ chức lễ hội, vui chơi dịp Tết. Nhờ sự chủ động và quyết liệt đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được giữ vững, tai nạn giao thông được kiềm chế, ùn tắc kéo dài cơ bản không xảy ra.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn