Hà Tĩnh xử lý 51 tài xế 'dính cồn' trong một ngày

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn, ngày 18/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý trên toàn địa bàn.

Trong ngày đầu ra quân, Phòng CSGT đã huy động 180 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng Công an xã, phường tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm.

Hà Tĩnh Xử lý 51 trường hợp vi phạm trong ngày đầu ra quân kiểm tra nồng độ cồn.

...

Qua kiểm soát hơn 2.500 lượt phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 51 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 43 người điều khiển xe mô tô và 8 người điều khiển ô tô con. Tổng số tiền xử phạt lên tới gần 400 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 51 phương tiện để xử lý theo quy định.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là đợt cao điểm kiểm tra, xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn