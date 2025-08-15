Khai trừ Đảng phó bí thư đảng ủy xã lái xe khi có nồng độ cồn làm 1 người chết

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi người bị thương sau vụ tai nạn do ông Lò Văn Mạnh gây ra - Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 14-8, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai xác nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lò Văn Mạnh - phó bí thư thường trực xã Phong Dụ Thượng, lái ô tô khi có nồng độ cồn, gây ra tai nạn khiến 1 người tử vong và 10 người bị thương.

Theo Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai, quyết định được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã xem xét, thảo luận và đánh giá một cách kỹ lưỡng về vụ việc.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Lào Cai cũng đã giao cho thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo tiến hành các thủ tục bãi nhiệm đại biểu HĐND xã đối với ông Lò Văn Mạnh.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 20h30 tối 11-8, ông Lò Văn Mạnh lái ô tô biển xanh di chuyển từ nhà hàng Nam Phong đến Nhà văn hóa thôn Làng Chạng (xã Phong Dụ Thượng) để dự chương trình văn nghệ, không may trong quá trình di chuyển đã gây tai nạn nghiêm trọng tại sân nhà văn hóa thôn.

Vụ tai nạn làm một người chết là cháu Phan Duy K. (8 tuổi, ở Làng Chạng) và 10 người bị thương được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, trong đó có 3 người bị đa chấn thương đã chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh đã không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng của xã và của tỉnh điều tra.

Cũng trong sáng 12-8, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai có thông cáo báo chí về vụ tai nạn xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng.

Theo Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai, đây là vụ việc nghiêm trọng, có liên quan đến cán bộ. Vì vậy, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của pháp luật, ngay trong sáng nay, thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Đồng thời giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

