Hà Tĩnh: Trao bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu trẻ bị nước lũ cuốn trôi

Sáng 5/10, chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trao Bằng khen cho đoàn viên Hồ Quốc Hiệu (SN 2000) đoàn viên thanh niên thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn trong lũ lụt.

Đây là lần thứ 2 anh Hồ Quốc Hiệu có hành động dũng cảm cứu người.



Trước đó, khoảng 15h30 ngày 30/9, trong lúc mẹ vắng nhà, bé Nguyễn Bảo Kh. (7 tuổi, Hà Tĩnh) đã một mình ra chơi cạnh khu vực cầu Phố Giang và không may bị trượt chân ngã xuống dòng nước lũ, bị trôi ra xa.

Thời điểm này, anh Hồ Quốc Hiệu đi ngang qua, phát hiện sự việc cháu bé chới với giữa dòng nước lũ. Ngay lập tức, anh Hiệu dừng xe, bơi xuống nước cứu được cháu bé đưa vào bờ an toàn.

Hành động quyết đoán, dũng cảm và đầy nhân ái của anh Hồ Quốc Hiệu đã được bà con nhân dân, cấp uỷ, chính quyền và cộng đồng ghi nhận. Được biết, đây là lần thứ 2 anh có hành động dũng cảm cứu người.

Hiện trường nơi anh Hiệu lao xuống dòng nước lũ cứu cháu bé.



Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khẳng định, đoàn viên Hồ Quốc Hiệu là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong thanh niên.

Hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã đề trình Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Hiệu.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn