Khởi tố bà Hoàng Hường

Bà Hoàng Hường tại cơ quan công an - Ảnh: VTV

Ngày 3-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng hai em rể của Hường và ba nhân viên.

Chuyên án do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện, điều tra, xảy ra tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Theo điều tra, Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do bà lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an Hoàng Hường khai nhận năng lực của bản thân chỉ có tập trung cho việc bán hàng và KOL, cũng như tập trung để quảng bá sản phẩm còn lại. Về việc vận hành, bà giao cho một ê kíp khác và những người này vận hành hoàn toàn đằng sau.

“Tất nhiên, dù lý do thế nào mình vẫn là người phải chịu trách nhiệm, nhưng do năng lực yếu kém, tôi không nhìn nhận ra được những điều làm chưa tốt. Trong quá trình vận hành tôi chỉ tập trung hết cho việc bán hàng và quảng cáo”, Hường khai.

Hoàng Hường và các bị can tại cơ quan công an - Ảnh: VTV

Hoàng Hường là người đại diện của nhiều thương hiệu như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, viên xương khớp Hoàng Hường…

Bắt đầu nổi tiếng từ các buổi livestream bán hàng trực tuyến, Hoàng Hường thu hút sự chú ý không chỉ bởi sản phẩm mà còn vì phong cách thể hiện phô trương tài sản và tổ chức tặng quà giá trị lớn.

Sở hữu nhiều fanpage, kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi, trong các nội dung quảng cáo, Hoàng Hường từng giới thiệu sản phẩm có công dụng "chữa hôi miệng từ kiếp trước", "giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân"...

...

Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai lệch.

Không chỉ gây tranh cãi vì quảng cáo, Hoàng Hường còn nhiều lần bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực. Năm 2023, trong một livestream, Hoàng Hường gọi người dân Hà Giang làm dịch vụ hoa là "ăn xin", ví món mèn mén - đặc sản của người Mông, là "cám lợn" và "món ăn giải nghiệp".

Phát ngôn vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, dẫn đến việc bà bị Công an tỉnh Hà Giang mời làm việc.

Một công ty của Hoàng Hường ở số 49 phố Dịch Vọng Hậu, Hà Nội - Ảnh: DANH TRỌNG

Trước đó, vào năm 2020, Hoàng Hường cũng đăng tải thông tin sai lệch về tình hình lũ lụt ở Quảng Bình, khiến công tác cứu trợ bị ảnh hưởng. Một số phát ngôn khác của bà cũng bị cho miệt thị vùng miền, gây tổn thương cộng đồng.

Hoàng Hường còn thu hút sự chú ý bằng việc kết hợp những nhân vật nổi tiếng trên mạng như ca sĩ Hồ Văn Cường, cặp đôi cô dâu 62 tuổi - chú rể 26 tuổi, hay Mua Thị Dua (biệt danh Phúng Phính) - cô gái dân tộc Mông nổi tiếng ở Hà Giang.

Tuy nhiên các hợp tác này đều kết thúc trong tranh cãi.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Hoàng Hường còn gây xôn xao khi thực hiện những hành động gây tranh cãi như rải tiền đầy nhà và bước đi trên đó, tổ chức các chương trình bốc thăm trúng thưởng thiếu minh bạch hoặc phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội.

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ