Công an Hà Tĩnh công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 10 cán bộ lãnh đạo phòng

Lãnh đạo Công an tỉnh tham dự buổi lễ

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ.

Trưởng phòng tổ chức cán bộ công bố các quyết định

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 10 đồng chí gồm: Thượng tá Bùi Viết Ái, Thượng tá Dương Anh Hùng, Trung tá Nguyễn Huy Chương, Trung tá Đặng Quang Hộ, Trung tá Bùi Quang Dũng, Trung tá Trần Anh Tiến, Thiếu tá Nguyễn Thị Thúy Mai, Thiếu tá Nguyễn Văn Bảo, Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình, Thiếu tá Nguyễn Bảo Hiệp.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng

... Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng thời nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trung tá Trần Anh Tiến, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh

Đại diện các đồng chí được điều đồng, bổ nhiệm lần này, Trung tá Trần Anh Tiến, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời hứa sẽ không ngừng rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, giữ vững tinh thần gương mẫu, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh.





Tác giả: Anh Cường - Đức Quang

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn