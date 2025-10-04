Ông Nguyễn Thanh Điện làm Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Điện. Ảnh: VĐ

Hội nghị được tổ chức tại Trụ sở Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh với sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt Thanh tra tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Trường Sinh đã công bố Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Điện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh kể từ ngày 1/10/2025. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Sau khi trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm cho tân Chánh Thanh tra Nguyễn Thanh Điện, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã phát biểu khen ngợi những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Điện đối với các vị trí công tác đã trải qua.

Chủ tịch Hà Tĩnh tin tưởng trên cương vị công tác mới, tân Chánh Thanh tra tỉnh sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực, nhanh chóng tiếp cận công việc, nhằm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch tỉnh Võ Trọng Hải cũng yêu cầu tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cần tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất hỗ trợ đồng chí Nguyễn Thanh Điện để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Thanh tra.

Tân Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Điện phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VĐ



Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Thanh tra Nguyễn Thanh Điện cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm cùng tập thể cơ quan Thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Điện sinh năm 1972, có chuyên môn thạc sỹ nông nghiệp, và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông đã trải qua 2 nhiệm kỳ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh các khóa: XVIII, XIX, và tiếp tục tái cử tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX vừa qua (1/10/2025). Ông từng kinh qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện uỷ Hương Khê trước khi được điều động về làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Tác giả: Lê Hữu Chính

Nguồn tin: Báo Thanh Tra