Khẩn trương truy bắt thủ phạm giết 3 người trong gia đình ở Đồng Nai

Vụ án xảy ra sáng 3/10/2025, nạn nhân gồm: ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Cơ quan Công an có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra, truy xét, làm rõ vụ án.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ Đồng Nai đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong do bị trúng đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Cơ quan Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ án, đồng thời kêu gọi người dân phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan Công an.

Tác giả: Văn Tuyên - Ngọc Huấn

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân