Hậu vệ CLB Hà Tĩnh trả giá vì vật ngã đối thủ như đấu judo

Hành động ngớ ngẩn của hậu vệ Đoàn Công Thành đã tước mất chiến thắng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (CLB Hà Tĩnh) trước PVF-CAND trên sân nhà vào tối 3-10.

Phút 64, khi CLB Hà Tĩnh đang dẫn 1-0, PVF-CAND được hưởng quả đá phạt cố định. Bóng không được tạt vào vòng cấm địa, nhưng có hai cầu thủ kéo nhau ngã xuống.

Trọng tài Ngô Đắc Tiến cho trận đấu tiếp tục rồi dừng lại sau đó để nghe tư vấn. Tổ VAR gồm trọng tài FIFA Lê Vũ Linh và ông Trần Ngọc Nhớ xem xét một quả phạt đền.

Đích thân trọng tài chính vào xem lại và đồng thuận với hai trợ lý VAR. Theo đó, Công Thành đã ôm từ phía sau và vật ngã Nguyễn Hiểu Minh như một đòn trong võ judo.

Cầu thủ Hà Tĩnh phản ứng mạnh nhưng không làm trọng tài thay đổi quyết định. Tình huống kéo dài và phải đến phút 71, Amarildo Junior mới được thực hiện thành công bàn gỡ 1-1.

Trước đó ở phút 33 hiệp 1, tiền đạo Atshimene Charles đã đánh đầu mở tỉ số cho Hà Tĩnh.

Hai đội chơi giằng co mà không có thêm bàn thắng nào. Thủ môn Phí Minh Long của PVF-CAND phải trổ tài ở phút 90+2 để cản quả vuốt bóng hiểm hóc của Charles.

Đánh rơi chiến thắng vì sai lầm ngớ ngẩn trong một trận đấu có VAR, cầu thủ Hà Tĩnh chấp nhận trận hòa. Họ có 8 điểm sau 6 trận và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, tân binh PVF-CAND có 6 điểm sau 6 trận và đứng thứ 9.

Sau vòng đấu thứ 6, các giải vô địch quốc gia sẽ tạm dừng nhường cho FIFA Days tháng 10. Tuyển Việt Nam có 2 trận gặp Nepal ở TP.HCM vào ngày 9 và 14-10.



