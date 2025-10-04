Đề nghị công nhận liệt sĩ đối với Chủ tịch xã tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Theo đó, tối 3-10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có mưa lớn, gây ngập cục bộ km16+650, Quốc lộ 27, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Lúc này, ông Toàn cùng một số cán bộ UBND xã Dray Bhăng đã xuống đường, tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông, cảnh báo, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Khoảng 21 giờ 25, tối cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ, ông Toàn bị xe ô tô mang BKS 47A lưu thông trên Quốc lộ 27 theo hướng Lắk – Buôn Ma Thuột tông trực diện. Hậu quả, ông Toàn tử vong.

Người điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn được xác định là bà Lê Thị Cẩm C. (sinh năm 1992, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Sáng 4-10, bà C. đã đến cơ quan công an trình diện.

Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Lê Phước Toàn

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cho biết đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương công nhận liệt sĩ đối với ông Lê Phước Toàn đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

