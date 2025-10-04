Hà Tĩnh: Cách chức một hiệu trưởng vì để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý

Trụ sở Trường Mầm non Sơn Hàm.

Ngày 4/10, lãnh đạo xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm đối với bà Trần Thị Thanh Thủy.

Trước đó, Đảng ủy xã Kim Hoa cũng đã có quyết định kỷ luật, cách chức Bí thư chi bộ nhà trường.

Theo xác định của cơ quan chức năng, bà Thủy đã để xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình quản lý, không chấp hành chỉ đạo, điều hành của UBND xã và các cơ quan liên quan, dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như hoạt động giáo dục của đơn vị.

Cụ thể, ngày 12/9/2025, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hàm đã có văn bản số 111 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc Trường Mầm non Sơn Hàm chưa chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên từ 1/7/2025 đến thời điểm xã làm văn bản nói trên.

Theo báo cáo, từ 1/7/2025, Ủy ban Nhân dân xã Kim Hoa đã tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, biên bản và triển khai các nội dung theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện sang trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã mới.

...

Ngày 4/7/2025, Ủy ban Nhân dân xã Kim Hoa ban hành Công văn số 13/UBND-NV hướng dẫn thu hồi, đăng ký con dấu mới cho các trường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, 8/8 trường học trên địa bàn đã đổi con dấu theo quy định.

Ủy ban Nhân dân xã cũng đã ban hành nhiều giấy mời, thông báo để triển khai nhiệm vụ, song Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm liên tiếp vắng mặt không lý do ở 5 cuộc họp quan trọng.

Ngoài ra, dù đã nhiều lần được yêu cầu, bà Thủy không thực hiện việc đăng ký chữ ký, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đến thời điểm hiện tại, 7/8 trường học trên địa bàn xã Kim Hoa đã hoàn thành việc đăng ký chữ ký, tài khoản dự toán ngân sách và thực hiện chi trả lương tháng 7, 8, 9 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định. Riêng Trường Mầm non Sơn Hàm vẫn chưa thực hiện, khiến 15 cán bộ, giáo viên không được nhận lương nhiều tháng liền.

Lãnh đạo xã Kim Hoa khẳng định, việc không phối hợp, không chấp hành chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cũng như tình hình chính trị, tư tưởng tại địa phương.

Do đó, việc cách chức Bí thư chi bộ và Hiệu trưởng đối với bà Trần Thị Thanh Thủy là cần thiết, nhằm đảm bảo kỷ cương, ổn định hoạt động giáo dục trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Kim Hoa cho biết, sau khi tiến hành xử lý kỷ luật, cách chức bà Trần Thị Thanh Thủy, địa phương đã giao bà Trần Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm tạm thời đảm nhiệm Quyền Hiệu trưởng./.

