Clip: Cháy lớn tại công trường cao ốc Nguyễn Kim ở Đà Nẵng

Cháy lớn tại công trường xây dựng Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim.

Ngày 4/10, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại công trường xây dựng Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, số 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, khiến hàng trăm công nhân phải sơ tán khẩn cấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h50, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng hầm, tầng trệt của công trình. Một số nhân chứng cho biết trước khi lửa bùng phát dữ dội có nhiều tiếng nổ nhỏ, sau đó khói đen kèm mùi hắc bốc lên nghi ngút.

Ngọn khói bốc cao tại hiện trường.

Ngay lập tức, Ban quản lý công trình phát lệnh sơ tán toàn bộ công nhân đang làm việc ra ngoài. Hàng trăm người hối hả rời khỏi hiện trường trong khi ngọn lửa lan nhanh, bao trùm nhiều tầng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Đà Nẵng điều động không dưới 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Vụ cháy khiến nhiều người hoảng hốt.

Quan sát cho thấy, lực lượng cứu hỏa chia nhiều mũi, mang theo mặt nạ phòng độc và lăng chữa cháy để tiếp cận bên trong tòa nhà.

Ở bên ngoài, các vòi nước liên tục phun mạnh vào những ô cửa sổ tầng 3, tầng 4, ngăn chặn ngọn lửa lan rộng.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khói nghi ngút.

Xe cứu hỏa sớm có mặt tại hiện trường

Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn