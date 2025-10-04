Diddy bị kết án 4 năm tù vì dính líu đường dây mại dâm

Ngày 3/10 (giờ địa phương), tại tòa án liên bang Manhattan (Mỹ), Sean “Diddy” Combs – ông trùm âm nhạc nổi tiếng, nhà sáng lập hãng đĩa Bad Boy Records – đã bị kết án 50 tháng tù giam (khoảng 4 năm), cùng 500.000 USD tiền phạt và 5 năm quản chế. Trong đó, 12 tháng Combs đã thụ án trước đó được trừ vào bản án. Ngay sau phiên xử, Diddy cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo.

Khi tuyên án, thẩm phán Arun Subramanian cho biết ông đã cân nhắc cả thành tựu lẫn sai phạm của Combs. Ông ghi nhận những đóng góp từ thiện và tầm ảnh hưởng của ngôi sao này, nhưng khẳng định hành vi bạo lực đối với phụ nữ “gây ra tổn hại nghiêm trọng, không thể khắc phục”.

Diddy bị kết án 4 năm tù

Subramanian nhắc đến đoạn video giám sát năm 2016 ghi lại cảnh Combs hành hung ca sĩ Casandra “Cassie” Ventura, và nói: “Chúng tôi đã xem đoạn video các anh đánh đập dã man cô Ventura. Những tội nghiêm trọng này không thể bỏ qua”. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các nạn nhân đã dũng cảm đứng ra làm chứng: “Chúng tôi đã lắng nghe các bạn. Tôi tự hào về các bạn”.

Trước khi nghe tuyên án, Combs đã khóc và cầu xin tòa “thương xót”. Anh này trực tiếp xin lỗi Cassie Ventura và các nạn nhân khác: “Hành động của tôi thật kinh tởm, đáng xấu hổ và bệnh hoạn. Tôi đã bệnh, bệnh vì ma túy… Tôi không bào chữa, tôi hiểu rõ mẹ tôi đã nuôi dạy tôi tốt hơn thế”.

Nam ca sĩ thừa nhận đã đánh mất tự do, cơ hội nuôi dạy con cái và “trên hết là lòng tự trọng của mình”. Quay sang 6 người con đang ngồi ở hàng ghế khán giả, Combs nghẹn ngào: “Các con xứng đáng được đối xử tốt hơn”. Combs cũng xin lỗi mẹ vì “đã hụt hơi khi là đứa con trai duy nhất”.

...

Phía công tố viên yêu cầu mức án hơn 11 năm tù, cho rằng Combs chưa thật sự chịu trách nhiệm. “Sự tôn trọng luật pháp của ông ta chỉ là lời nói suông”, công tố viên Christy Slavik nói và chỉ trích việc Diddy còn lên kế hoạch tham gia sự kiện ở Miami ngay sau phiên xử.

Ngược lại, các luật sư bào chữa cho rằng Combs đã thay đổi sau một năm bị giam, thậm chí còn dạy tù nhân khác kỹ năng kinh doanh. Các con của Combs đồng loạt lên tiếng bảo vệ cha. Christian Combs xúc động: “Ông ấy là anh hùng của tôi, và vẫn là siêu anh hùng của tôi”. Hai con gái Jessie và Chance thì bật khóc, nói: “Chúng con cần cha. Chúng con không muốn em út lớn lên mà không có cha”.

Luật sư bào chữa cũng cho rằng hành vi bạo lực của Diddy bắt nguồn từ “nghiện ma túy kéo dài” và “chấn thương chưa được điều trị”.

Luật sư đại diện cho Ventura cho biết: “Không gì có thể xóa bỏ nỗi đau Combs gây ra, nhưng bản án hôm nay đã ghi nhận tác động của những tội ác đó. Sự dũng cảm của cô Ventura đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người”.

Trước đó, phiên tòa kéo dài hai tháng với hơn 30 nhân chứng đã mô tả Combs là kẻ lạm dụng phụ nữ, cung cấp ma túy và tổ chức các buổi tiệc tình dục. Dù chỉ bị kết án về tội “đưa phụ nữ qua bang để phục vụ mại dâm” theo Đạo luật Mann, bản án 4 năm tù được coi là dấu mốc chấm dứt chuỗi dài bê bối bủa vây sự nghiệp của ông trùm âm nhạc đình đám.

