Quang Hải tiếp tục vắng mặt ở tuyển Việt Nam

Để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nepal, các tuyển thủ miền Bắc hôm nay (4/10) lên đường di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Chuyến đi này, không có tiền vệ Quang Hải, anh ở lại CLB Công an Hà Nội để tập trung hồi phục thể lực sau quãng thời gian liên tiếp ra sân ở 3 đấu trường.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không góp mặt trong đợt tập trung tháng 10 và sẽ vắng 2 trận gặp Nepal tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Nguyện vọng này của ‘tiền vệ số 19’ được HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện đồng ý. Hiện quân số đội tuyển còn 23 cầu thủ, với nhiều lựa chọn chất lượng ở hàng tiền vệ như Nguyễn Hoàng Đức, Lương Đức Chiến, Nguyễn Thành Long hay cầu thủ trẻ Nguyễn Xuân Bắc.

Đây là lần thứ hai trong năm Quang Hải xin vắng mặt dù không chấn thương. Tháng 9 trước đó, tiền vệ sinh năm 1997 cũng không tập trung đội tuyển để dưỡng sức.

Sự thiếu vắng của Quang Hải mở ra cơ hội cho nhiều nhân tố mới chứng tỏ bản thân. Dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc, bất cứ cầu thủ nào đáp ứng yêu cầu thể lực, chiến thuật và tinh thần cống hiến đều có thể được trao cơ hội đá chính.

Tuyển Việt Nam có 4 ngày chuẩn bị trước khi tiếp Nepal trên sân Bình Dương ngày 9/10 ở lượt đi bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Lượt về sẽ diễn ra ngày 14/10 trên sân Thống Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn