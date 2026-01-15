Hà Tĩnh: Thu hút 196 dự án vào các khu kinh tế, khu công nghiệp

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu kinh tế, khu công nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh diễn ra sôi động.

Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh chú trọng công tác thu hút đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Với tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, cảng biển kết nối đồng bộ, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, đến nay đã có 196 dự án đầu tư trong và ngoài nước vào hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn.

...

Trong đó, Khu kinh tế Vũng Áng có 152 dự án đầu tư; Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có 28 dự án đầu tư; Khu công nghiệp Gia Lách có 14 dự án đầu tư... Các khu kinh tế, khu công nghiệp đã giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 25.000 lao động là người Việt Nam và lao động người nước ngoài; góp phần quan trọng vào tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thời gian tới, chính quyền các cấp, các sở ngành, địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận, thụ hưởng các cơ chế, chính sách, thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn