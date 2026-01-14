Hà Tĩnh có 69 chỉ huy trưởng chính quy Ban chỉ huy Quân sự cấp xã

Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã tại Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 14-1, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức lại Ban chỉ huy Quân sự xã, phường thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức, biên chế Ban chỉ huy Quân sự xã, phường trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quyết định của Quân khu 4 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các xã, phường.

Theo đó, có 69 cán bộ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc Quân khu được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các xã, phường trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng hoàn thành công tác bàn giao, liên hệ cấp ủy, chính quyền địa phương, tham mưu ổn định cơ sở vật chất, nơi làm việc.

Ra sức học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ tổng hợp, đồng thời phải thực sự gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong quán triệt, thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh và chi bộ quân sự xã trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Trước mắt, cần tập trung tham mưu duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; công tác tuyển quân và đón bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ