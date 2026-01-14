138 nhân viên y tế ở Hà Tĩnh mòn mỏi chờ phụ cấp chống dịch COVID-19

Sau thời gian dài chờ đợi, mới đây tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm Y tế Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan và báo chí phản ánh về việc chậm chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhân viên y tế trong giai đoạn chống dịch COVID-19



Theo nội dung đơn thư, dù đã hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn cam go của đại dịch COVID-19, nhưng đến nay 138 cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Y tế Can Lộc vẫn chưa nhận được khoản phụ cấp ưu đãi 100% áp dụng cho giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023. Tổng số tiền nợ phụ cấp tính riêng tại đơn vị này đã lên đến hơn 10 tỉ đồng, trong đó nhiều cá nhân bị chậm chi trả số tiền từ hàng chục triệu đến hơn 100 triệu đồng, gây tâm tư và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của đội ngũ nhân viên y tế.

Trung tâm Y tế Can Lộc (Hà Tĩnh). (Ảnh: Trần Tuấn).

Xác nhận sự việc này, lãnh đạo Trung tâm Y tế Can Lộc cho biết, đối tượng là cán bộ, nhân viên khối y tế cơ sở hưởng lương từ ngân sách nhà nước như khối y tế dự phòng và các trạm y tế xã đã được chi trả đầy đủ, còn đối với khối tự chủ như bệnh viện tuyến huyện cũ đang gặp khó khăn, vướng mắc trong chi trả, bởi, theo quy định, khoản phụ cấp và tiền lương tăng thêm, các đơn vị tự chủ phải lấy từ nguồn quỹ phát triển tiền lương của đơn vị mình để chi trả. Tuy nhiên, do 2 năm đại dịch không có bệnh nhân, nguồn thu của bệnh viện bị sụt giảm nghiêm trọng, việc chi trả mức phụ cấp 100% là vượt quá khả năng của đơn vị.

Trước tình trạng này, lãnh đạo Trung tâm Y tế Can Lộc mong muốn cơ quan có thẩm quyền sớm có phương án tháo gỡ, hỗ trợ nguồn ngân sách để đảm bảo quyền lợi chính đáng và động viên tinh thần cho đội ngũ nhân viên y tế.

