Hà Tĩnh thí điểm du lịch thông minh đầu tiên cả nước

Hà Tĩnh vừa trở thành địa phương đầu tiên được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) lựa chọn thí điểm triển khai các nền tảng du lịch thông minh trong năm 2026, theo kế hoạch tập huấn, đào tạo và thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành.

Động thái này nhằm cụ thể hóa các định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế số trong lĩnh vực du lịch, hướng tới quản trị hiện đại, đồng bộ và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc mỗi năm đón hàng nghìn du khách về dâng hương, vãn cảnh

Theo kế hoạch, các địa phương và doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn tiếp cận, khai thác hiệu quả hệ sinh thái nền tảng số dùng chung của ngành. Nội dung tập huấn tập trung vào vận hành hệ thống quản lý du lịch, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, bảo đảm an toàn dữ liệu và tuân thủ pháp luật trong môi trường số.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh được chọn là nơi triển khai hội thảo thí điểm đầu tiên, đồng thời nhận hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái du lịch số đồng bộ từ quảng bá, quản lý dữ liệu đến nâng cao trải nghiệm du khách.

Việc lựa chọn này không chỉ dựa trên tiềm năng tài nguyên du lịch mà còn phản ánh sự chủ động của địa phương trong quá trình số hóa thời gian qua.

Thực tế, Hà Tĩnh đã sớm triển khai nhiều nền tảng công nghệ trong quảng bá du lịch. Nổi bật là hệ thống du lịch tương tác thông minh 3D/360 tại địa chỉ dulichhatinh360.com do Sở VHTTDL tỉnh xây dựng và vận hành.

Giao diện hệ thống du lịch tương tác thông minh 3D/360 tại địa chỉ dulichhatinh360.com

Nền tảng ứng dụng công nghệ thực tế ảo, tích hợp thuyết minh đa ngôn ngữ và trợ lý ảo AI, cho phép du khách tham quan trực tuyến các điểm đến. Nhiều địa danh đã được số hóa như Khu du lịch Thiên Cầm, biển Thạch Hải, biển Lộc Hà hay Đá Bạc Eco.

Các di tích văn hóa lịch sử quan trọng như Khu di tích Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích cũng được đưa lên môi trường số, góp phần lan tỏa giá trị di sản.

Du khách quét mã QR qua điện thoại để xem toàn bộ tư liệu lịch sử tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Không dừng ở quảng bá, chuyển đổi số đang mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý du lịch. Dữ liệu được số hóa giúp cơ quan quản lý theo dõi xu hướng, hành vi du khách để xây dựng sản phẩm phù hợp. Đồng thời, doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận khách hàng và tối ưu hoạt động kinh doanh.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa