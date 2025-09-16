Hà Tĩnh: Tập trung phối hợp thực hiện tốt việc giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh của người dân

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của công dân. (Ảnh: VĐ)



Ngày 15/9, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Tại buổi tiếp, đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; kết quả theo dõi, đôn đốc, tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư trong tháng.

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương cũng có báo cáo về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, kết quả tiếp công dân trên địa bàn được các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trao đổi, trả lời kiến nghị của công dân.



Tại phiên tiếp công dân tháng 9, Hội đồng tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp trên 25 lượt công dân với các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đất; cấp đất tái định cư; hỗ trợ chính sách xây dựng nhà ở, nơi thờ tự cho người có công với cách mạng...

Sau khi nghe các kiến nghị của công dân, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trao đổi, trả lời các kiến nghị của công dân và cho ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trao đổi với công dân.



Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các nội dung liên quan tới lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc đã được chỉ đạo tại các phiên tiếp công dân kỳ trước.

Đối với các kiến nghị, phản ánh của công dân tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho các sở, ngành, địa phương liên quan, tiến hành rà soát, xem xét, tập trung giải quyết đảm bảo quy định pháp luật. Từng vụ việc cần có mốc thời gian cụ thể để trả lời công dân, báo cáo kết quả với các đồng chí chủ trì.

Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung và có báo cáo lãnh đạo tỉnh cụ thể.

