Hà Tĩnh: ra quân ngăn chặn săn bắt chim di cư mùa mưa bão

Các lực lượng chức năng tháo dỡ, tiêu hủy rất nhiều cành, ngọn cây phi lao cắm xuống lạch sông Động Kèn, khu vực ao, hồ, mặt nước ở xã Cổ Đạm mà người dân dùng để dụ dỗ, săn bắt chim di cư.

Trước đó, ngày 13/9 Báo Kinh tế & Đô thị có bài viết: "Hà Tĩnh: tận diệt chim di cư mùa mưa bão". Nội dung phản ánh tình trạng người dân vùng ven biển xã Cổ Đạm sử dụng rất nhiều chim cò giả (làm bằng xốp), chim cò mồi còn sống phát ra tiếng kêu và que nhạ (keo bẫy chim siêu dính) để săn bắt trái phép chim di cư tự nhiên trong mùa mưa bão. Hệ lụy gây nguy cơ tận diệt các loài chim hoang dã, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái.

Mùa mưa bão là thời điểm nhiều người dân vùng ven biển xã Cổ Đạm đổ xô ra đồng săn bắt chim di cư.



Sau khi báo đăng, sáng 14/9 Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân, Hồng Lĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an tiến hành ra quân tháo dỡ, tiêu hủy hàng trăm chim cò giả và các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim di cư. Cùng với đó, các lực lượng chức năng còn phá hủy rất nhiều lán trú ẩn cho người và cành, ngọn cây phi lao cắm xuống lạch sông Động Kèn, ao, hồ, đồng ruộng để phục vụ săn bắt chim trái quy định.

... Hàng trăm con chim cò giả được phát hiện, thu gom, xử lý kịp thời.



Với sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của các lực lượng chức năng, tình trạng săn bắt chim di cư tại vùng ven biển xã Cổ Đạm bước đầu đã được ngăn chặn. Hầu hết chim cò giả và các phương tiện, thiết bị bẫy bắt chim dọc bờ biển, lạch sông, đồng ruộng, đầm lầy... được phát hiện đều đã tiêu hủy kịp thời, phòng ngừa tái vi phạm.

Lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng tiến hành đốt những lùm, lán mà người dân dùng để săn bắt chim di cư.



Được biết, tỉnh Hà Tĩnh hiện có 137km bờ biển. Vào mùa mưa bão, vùng ven biển trở thành nơi lý tưởng để chim di cư vào trú ẩn, tìm kiếm thức ăn, nhưng lại bị người dân săn bắt trái phép. Trước tình hình đó, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn săn bắt trái phép chim di cư, góp phần bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

