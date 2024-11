Hà Tĩnh tăng cường triệt xoá tội phạm hoạt động "tín dụng đen"

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an các cấp ở Hà Tĩnh đã phát huy vai trò nồng cốt, đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tham gia thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “ tín dụng đen” có hiệu quả.

Ngoài việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự... lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát các điểm có biểu hiện hoạt động liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đặc biệt là với hoạt động cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại di động (APP); tiến hành xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, ổ nhóm có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”...

Công an Hà Tĩnh điều tra, xử lý nhiều đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn.



Đến nay, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản được kiểm soát; tình trạng treo biển, dán tờ rơi, đăng tin quảng cáo cho vay đã giảm; hoạt động cho vay lãi nặng, sử dụng các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy để siết nợ, đòi nợ…không còn.

Kết quả trong thời gian qua, Công an các đơn vị địa phương đã khởi tố 42 vụ, 63 bị can về các tội phạm liên quan đến hoạt động “ tín dụng đen”; trong đó Công an cấp tỉnh khởi tố 12 vụ, khởi tố điều tra 23 bị can; Công an các đơn vị địa phương khởi tố 30 vụ, 40 bị can; xử lý hành chính 35 vụ, 35 đối tượng, phạt trên 500 triệu đồng.

...

Điển hình, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Đức Thọ, Cẩm Xuyên phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bắt 2 đối tượng Đặng Quang Nam, SN 1990, ở xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ và Đặng Thế Khánh, SN 1999, ở xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên; tạm giữ 1 ô tô, 2 xe máy, 1 máy tính, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất từ 3.000 đến 5000đ/1 triệu/ngày. Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay trên 19 tỉ đồng.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.



Theo Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, với nhiều thủ đoạn hoạt động, đối phó tinh vi, do đó các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; triển khai các giải pháp phòng ngừa, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền ; đấu tranh, xử lý đối với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là các ổ nhóm tội phạm có hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê cấu kết, móc nối, núp bóng danh nghĩa các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở để hình thành băng nhóm tội phạm.

Ngoài ra, tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành liên quan trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tăng cường công tác quản lý đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp và phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác liên ngành trong kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Siết chặt việc cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, tư vấn hỗ trợ tài chính, không để lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

Tác giả: Mẫn Phong



Nguồn tin: Báo BVPL