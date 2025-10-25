Hà Tĩnh: Mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn

Các tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Thời gian này, các tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, đồng loạt ra quân thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tại các tuyến giao thông trọng điểm, tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, các tổ công tác đã lập chốt, triển khai lực lượng, phương tiện, máy móc tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tổ địa bàn số 9 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh duy trì kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên tuyến đường ĐT553.

Ghi nhận tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên tuyến đường ĐT553, đa số người điều khiển ô tô, xe máy đều chấp hành quy định của pháp luật, đã uống rượu, bia, tuyệt đối không lái xe. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp qua kiểm tra của lực lượng chức năng đã phát hiện vi phạm nồng độ cồn và bị xử lý theo quy định.

“Lúc ăn cơm trưa, chúng tôi có uống một ít rượu, bia và nghĩ sau vài giờ thì sẽ hết nồng độ cồn. Vậy nhưng, khi lực lượng chức năng kiểm tra đã phát hiện vi phạm nồng độ cồn nên tôi phải chấp hành xử phạt theo quy định. Qua đây, tôi vừa rút kinh nghiệm cho bản thân vừa tuyên truyền nhắc nhở người thân, bạn bè đã uống rượu, bia tuyệt đối không lái xe để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông” - ông Trương Thế M ở xã Cẩm Duệ cho biết.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện quyết liệt, hiệu quả, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ảnh Công an Hà Tĩnh







Điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông khó kiểm soát. Bởi lúc đó, người điều khiển phương tiện sẽ không thể làm chủ tốc độ, kiểm soát được hành vi của mình. Đặc biệt ở các tuyến có lưu lượng người, phương tiện qua lại đông sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, khó lường.

...

“Tổ công tác thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời duy trì thực hiện quyết liệt, hiệu quả chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông” - trung tá Trần Kiên - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên hầu hết người tham gia giao thông đều chấp hành quy định của pháp luật, đã uống rượu, bia, tuyệt đối không lái xe.







Bên cạnh duy trì triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát lưu động khép kín tuyến, địa bàn, riêng khung giờ từ 12 giờ - 14 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút - 24 giờ, các tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các xã, phường ở tỉnh Hà Tĩnh đều duy trì nghiêm túc việc phối hợp kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Đợt ra quân lần này thể hiện quyết tâm cao của toàn lực lượng trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên cho Nhân dân.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện vào khung giờ cao điểm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phối hợp, trong 7 ngày ra quân cao điểm các tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản 173 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 16 người điều khiển ô tô con, còn lại là người điều khiển xe mô tô; tổng số tiền xử phạt trên 640 triệu đồng.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn là biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh, người tham gia giao thông cần nêu cao ý thức đã uống rượu, bia tuyệt đối không lái xe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Tác giả: Văn Chương



Nguồn tin: kinhtedothi.vn