Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng đưa 24 lao động xuất khẩu trái phép bằng đường biển

Ngày 26/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hai (SN1987) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1985) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành phố khác.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Văn Hai (trú tại thôn Xuân Đào, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan từ năm 2012 đến 2023 thì bị trục xuất về Việt Nam. Tháng 12/2024, Hai có nhu cầu sang Đài Loan lao động nhưng không thể xuất cảnh hợp pháp sang Đài Loan.

Thời điểm đó, Hai biết được một số người khác cũng có nhu cầu vượt biên sang Đài Loan lao động bất hợp pháp. Do vậy, Nguyễn Văn Hai liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông tên Sẻo Phang, 35 tuổi ở tại Đài Bắc, Đài Loan (ông chủ trước đây của Hai) để hỏi xem có cách nào đưa người vượt biên bằng đường biển từ Việt Nam sang Đài Loan không.

Sẻo Phang trao đổi và giới thiệu cho Hai một người Đài Loan tên là Li Chia Hao có thuyền đánh cá có thể đưa người từ Việt Nam sang Đài Loan bằng đường biển. Sẻo Phang cho Hai tài khoản mạng Line của Li Chia Hao.

Nguyễn Văn Hai sử dụng tài khoản mạng Line và trao đổi với Li Chia Hao để chở người từ Việt Nam sang Đài Loan, chi phí là 42 vạn đài tệ cho 1 người và phải cọc trước 8 vạn, khi vào bờ Đài Loan phải nộp đủ tiền.

Sau khi thỏa thuận được với Li Chia Hao, Nguyễn Văn Hai liên lạc, trao đổi với những người quen biết và có nhu cầu sang lại Đài Loan lao động bất hợp pháp với chi phí như trên thì được những người này đồng ý.

Tháng 2/2025, Li Chia Hao thông báo cho Nguyễn Văn Hai là thuyền sẽ vào khu vực biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón người chở đi Đài Loan. Nhận được thông tin, Hai thông báo với mọi người đến tập kết ở các khách sạn gần Ngã ba Việt Lào, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, Nguyễn Văn Hai có gặp Li Chia Hao và Nguyễn Văn Hạnh (SN1985, trú tổ dân phố Bắc Hà, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh). Hạnh có mối quan hệ quen biết với Li Chia Hao từ trước và được Li Chia Hao thuê thuyền đánh cá chở người từ khu vực lạch biển phường Hải Ninh ra ngoài khơi ở biển Đông giao cho thuyền đánh cá của Li Chia Hao với số tiền 10 triệu đồng. Tuy nhiên thời điểm này, Li Chia Hao thông báo lại với Hai là thuyền đang bị hỏng nên chưa đi được.

Đến cuối tháng 3/2025, Li Chia Hao nói với Hai thông báo với mọi người đến điểm tập kết để chuẩn bị lên thuyền đi Đài Loan. Ngày 8/4/2025, Li Chia Hao cùng Hai và Hạnh đã đưa 24 người lao động đi Đài Loan.

Sau 7 ngày di chuyển lênh đênh trên biển, khi đến khu vực gần Đài Loan thì neo đậu để chờ ca nô nhỏ của Đài Loan ra đón. Do không thấy thuyền nhỏ ra đón nên tàu của các đối tượng Đài Loan quyết định di chuyển vào bờ biển Đài Loan, khi tàu cách bờ biển khoảng 50km thì Cảnh sát biển Đài Loan phát hiện nhập cảnh trái phép nên bắt giữ tàu cá và đưa tất cả những người trên tàu về trụ sở làm việc.

Hiện nay, phía Đài Loan đã trục xuất 14 lao động về Việt Nam. Còn lại 10 người hiện đang ở Đài Loan chưa trở về Việt Nam. Được biết, để được Hai đưa đi xuất khẩu lao động trái phép sang Đài Loan, mỗi người phải nộp cho Hai số tiền 13 vạn tệ, tương đương 101 triệu đồng.

Với những chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Hạnh về tội “ Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Qua vụ án này cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ, nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Khi có nhu cầu xuất khẩu lao động, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, xuất khẩu lao động uy tín, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng và tiền bạc khi sang nước ngoài lao động.

