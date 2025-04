Tham gia cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 8 nghìn doanh nghiệp

Dự kiến sẽ có 7.928 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia điều tra.



Điều tra doanh nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp bằng hình thức thu thập thông tin trực tuyến thông qua sử dụng phiếu điều tra điện tử webform. Doanh nghiệp thực hiện điều tra bằng cách điền thông tin vào phiếu webform.

Nội dung tập trung vào thu thập ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư; sản lượng sản xuất của sản phẩm; thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp; thông tin về chi phí vận tải, chi phí bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu; thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản…

...

Để chuẩn bị tốt cho cuộc điều tra, Chi cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo theo đúng phương án điều tra. Cụ thể, Chi cục tiến hành rà soát doanh nghiệp trên địa bàn, dự kiến sẽ có 7.928 doanh nghiệp tham gia điều tra, trong đó phiếu toàn bộ là 6.558 doanh nghiệp, phiếu mẫu là 1.370 doanh nghiệp.

Theo Chi cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, năm 2024, toàn tỉnh thành lập mới 1.336 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, tăng 12,65% so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số doanh nghiệp lên gần 12.500 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc trên toàn tỉnh. Tổng vốn đăng ký đạt 7.021 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2023, vốn bình quân trên một doanh nghiệp đạt 5,26 tỷ đồng, tăng 11,3% so cùng kỳ năm 2023.

Tác giả: Nhàn Thư

Nguồn tin: tapchitaichinh.vn