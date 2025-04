Công ty Cổ phần 484- Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh bất tuân chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh

Doanh nghiệp “bất tuân” yêu cầu của tỉnh

Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, có trụ sở tại TP Vinh (Nghệ An), được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cho thuê đất để thực hiện Dự án xây dựng trạm trộn bê tông nhựa tại khu vực bãi Nang Na, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Quyết định này được ban hành theo Văn bản số 5292/UBND-NL2 ngày 20.10.2015, với diện tích được giao là 10.800m2, với thời hạn thuê là 5 năm.

Đến ngày 8.2.2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 783/UBND-KT về việc không đồng ý gia hạn thời gian thuê đất đối với Dự án xây dựng trạm trộn bê tông nhựa tại phường Đậu Liêu của công ty. Lý do, tỉnh này cho rằng dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nằm ngoài cụm công nghiệp, gần khu dân cư, không phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án xây dựng trạm trộn bê tông nhựa tại khu vực bãi Nang Na, phường Đậu Liêu sau hơn 4 năm hết thời hạn thuê đất vẫn không chịu di dời tài sản



“Yêu cầu Công ty CP 484 - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh thực hiện hồ sơ, thủ tục trả lại đất và thực hiện việc di dời tài sản của công ty ra khỏi diện tích đã được UBND tỉnh cho thuê trước đây, hoàn thành trong tháng 3.2021”, văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh. Tuy nhiên, sau đó nhiều năm, Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh vẫn không thực hiện theo yêu cầu trên của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, đến ngày 28.4.2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật. Cụ thể, UBND tỉnh quyết định thu hồi 10.800 m2 đất tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh của Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Lý do thu hồi do hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được gia hạn theo Văn bản số 783/UBND-KT ngày 8.2.2021 về việc không đồng ý gia hạn thời gian thuê đất đối với dự án xây dựng trạm trộn bê tông và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh để quản lý.

Hơn 4 năm qua, dù các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã nhiều lần đôn đốc yêu cầu di dời hết tài sản ra khỏi khu vực dự án, nhưng Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh vẫn bất tuân



UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục yêu cầu Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh có trách nhiệm tự xử lý, di dời toàn bộ tài sản có trên đất hoàn thành trước ngày 30.5.2023; mang bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 25.12.2015 nộp về Sở TN - MT để thực hiện việc quản lý theo quy định; phối hợp với Sở TN - MT, UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND phường Đậu Liêu và các cơ quan có liên quan tổ chức xác định mốc giới bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh.

Thế nhưng, đến nay đã hơn 4 năm trôi qua, Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh vẫn bất tuân, không thực hiện.

Chính quyền cần kiên quyết xử lý dứt điểm

...

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân vào đầu tháng 4.2025 , tại khu vực bãi Nang Na, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh toàn bộ máy móc, thiết bị, vật liệu để làm bê tông nhựa của Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh vẫn còn nguyên. Doanh nghiệp này vẫn chưa có động thái nào nhằm thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Khu đất và tài sản trên đất vẫn nằm đó, trong tình trạng không được sử dụng hiệu quả, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, sử dụng đất của địa phương. Việc chậm trễ xử lý không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý đất đai của địa phương, mà còn tạo tiền lệ xấu trong việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Các thiết bị máy móc bị hoen rỉ theo thời gian nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường



“Lâu lâu chúng tôi vẫn thấy máy nổ, không biết là họ sản xuất bê tông hay bảo dưỡng máy móc. Nếu công ty không được tỉnh cho thuê đất và yêu cầu di dời tài sản thì họ cần phải chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh. Thu hồi đất để nhà nước còn quy hoạch kêu gọi các nhà đầu tư vào nữa”, một người dân ở phường Đậu Liêu chia sẻ.

Lãnh đạo phường Đậu Liêu cho biết, Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh đã hết thời hạn thuê đất làm Dự án xây dựng trạm trộn bê tông nhựa tại khu vực bãi Nang Na và không được gia hạn. Tuy nhiên, đến nay phía công ty vẫn chưa chịu di dời tài sản.

“Các đơn vị liên quan đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp chấp hành các quyết định nhưng họ vẫn không thực hiện. Hiện nay, toàn bộ máy móc, thiết bị vẫn đang bỏ lại. Lâu lâu họ có vào bảo dưỡng máy móc”, vị này cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Viết Khanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã Hồng Lĩnh cho hay, thị xã đã yêu cầu đến ngày 15.4.2025 phải di dời toàn bộ thiết bị máy móc ra khỏi dự án.

“Họ muốn đến 2027 thì tháo dỡ luôn. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu đến ngày 15.4 này phải dời. Nếu đến mốc thời gian đó họ không thực hiện thì sẽ có các biện pháp cưỡng chế”, ông Khanh nói.

Đã đến lúc tỉnh Hà Tĩnh cần xử lý dứt điểm vụ việc đối với Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Việc làm này là cần thiết, không chỉ để thu hồi tài sản cho Nhà nước, mà còn nhằm lập lại kỷ cương, minh bạch trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn