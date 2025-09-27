Hà Tĩnh mưa trắng trời, nhiều hồ chứa đồng loạt xả tràn

Hồi 7h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 khoảng 14.1 độ Vĩ Bắc; 115.8 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11-12 (103-117km/h), giật trên cấp 15. Dự báo trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/h.

Trong đêm 26/9 đến sáng 27/9, nhiều nơi ở Hà Tĩnh có mưa lớn. Để hạ mực nước hồ, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết, các hồ chứa đã vận hành điều tiết nước. Vào 7h ngày 26/9, cao trình hồ Kẻ Gỗ là 27,48/32,5m, tương đương dung tích 213,3/345 triệu m3, đạt 61,83% so với thiết kế. Trước dự báo tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, từ 8h ngày 27/9, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 20 - 120 m3/giây.

Hà Tĩnh chủ động xả tràn, ứng phó dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra. Ảnh: Phúc Sơn

Cùng với hồ Kẻ Gỗ, để chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm các hồ: Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, Khe Xai.

Ngoài ra, mực nước 28 hồ chứa có dung tích nhỏ như Thượng Tuy, Khe Giao, Đá Đen, Mạc Khê, Văn Võ, Mộc Hương, Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng... có tràn tự do, hiện nay đã xấp xỉ ngang bằng cao trình ngưỡng tràn. Trường hợp có mưa, mực nước các hồ này sẽ tăng lên và chảy qua tràn tự do với lưu lượng dự kiến 1 - 90 m3/giây.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, sau khi đi vào Biển Đông từ tối 26/9, bão đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ, nguy cơ rất cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 28 - 29/9. Từ ngày 27 - 29/9, dự báo Hà Tĩnh có mưa rất to, trên các sông khả năng sẽ xảy ra đợt lũ lớn.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương

