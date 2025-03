Hà Tĩnh: Khiển trách cán bộ Sở Tài chính bình luận khiếm nhã về sáp nhập tỉnh

Tại cuộc họp, ông Trần Danh T. thừa nhận hành vi bình luận khiếm nhã là không phù hợp, gây ảnh hưởng tiêu cực và cam kết không tái phạm. Trên cơ sở này, Hội đồng kỷ luật đã tiến hành bỏ phiếu kín và quyết định khiển trách ông T. Hồ sơ kỷ luật đã được trình Giám đốc Sở xem xét, ban hành quyết định chính thức.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh làm việc với ông Trần Danh T và xử phạt người này 7,5 triệu đồng do bình luận khiếm nhã về sáp nhập tỉnh.



Trước đó, ngày 8/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T. do hành vi bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên TikTok.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/3, ông T. sử dụng tài khoản TikTok cá nhân để tham gia bình luận dưới bài viết về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong quá trình tranh luận, ông đã đăng tải những bình luận mang tính chất khiếm nhã, gây bức xúc trong dư luận.

...

Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Quyết định kỷ luật của Sở Tài chính Hà Tĩnh là bước xử lý tiếp theo sau khi ông T. đã bị xử phạt hành chính trước đó. Cán bộ này hiện chưa phải Đảng viên và chưa kết hôn.

Sự việc là hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, tránh những phát ngôn gây hiểu lầm, xây dựng môi trường mạng văn minh và lành mạnh.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: Báo Công luận