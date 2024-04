Hà Tĩnh: Hơn 350m đường bị ‘sót’ suốt 14 năm tại dự án trọng điểm

Đoạn đường "sót" gần 14 năm chưa được thi công nằm trên tuyến đường ven biển - huyết mạch giao thông của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Tỉnh lộ biến dạng, dân bức xúc

Đi dọc đường ven biển, khi đứng cách đoạn đường “sót” chưa thi công của Tỉnh lộ 547 ở thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh vài trăm mét đã thấy bụi bay mù mịt. Nhiều nhà dân dọc 2 bên con đường ở thôn ven biển này.

Có nhiều ổ voi, ổ gà trên đoạn đường chưa đầy 400m. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Đoạn đường ngắn nhưng có nhiều ổ voi, "luống khoai". Nhiều loạt xe tải, container nối đuôi nhau lưu thông, kéo theo sau bụi bẩn, bay mù trời, vượt qua đoạn đường đã biến dạng cùng các chướng ngại vật nằm ngang ngửa trên mặt đường.

Anh Nguyễn Phước Long (tài xế xe tải, trú thị xã Kỳ Anh), cho biết: Xe tôi phải đi chậm nhất có thể mới vượt qua được các ổ voi, ổ gà. Nhiều lúc xe nghiêng, đổ dồn như sắp sụp hẳn xuống vũng lầy.

Mưa xuống, đoạn đường lầy lội, nhão nhoẹt, người dân rất vất vả khi lưu thông. Ảnh Cẩm Kỳ.



Lái xe vất vả một, người dân sống hai bên con đường này khổ cực mười. Hai mẹ con bà Đặng Thị Tú (73 tuổi, thôn Tân Thắng) đang đẩy xe rùa chở vật liệu làm nhà, cả người lấm lem bụi đất, thở không ra hơi. Khi được hỏi về đoạn đường xấu này, bà Tú chỉ biết than thở.

“Mùa nắng chúng tôi phải sống chung với bụi, hít thở đem bụi đất bụi đá vào phổi, cơm ăn, nước uống cũng lấm lem bụi bẩn. Mùa mưa thì lầy lội như đầm lầy, Tết vừa rồi, con tôi còn không về thăm mẹ được vì bùn ngập nửa bánh xe…”, bà Tú bức bối nói.

Bất đắc dĩ, một số hộ dân phải lấy đá chắn đường, đề phòng xe tải nghiêng đổ làm sập tường rào. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Các hộ dân sống 2 bên mặt đường phải lấy bạt, vải che chắn mong bớt ô nhiễm nhưng chỉ giảm được phần nào. Thậm chí, một số hộ lo sợ xe tải nghiêng đổ sập cổng nhà nên phải lấy đá hộc ngăn những nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đường xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, giao thương của người dân. Bà Võ Thị Loan (53 tuổi, thôn Tân Thắng) bức xúc cho biết: Bây giờ đường làng làm nông thôn mới ở đâu cũng rộng đẹp cả rồi, chỉ còn đường đoạn này là đường xấu. Do đó một số xe tải, container đi vòng vào đường làng, kéo đứt cả dây điện của dân, nguy hiểm đến tính mạng người dân. Tình trạng sụp lún xe xảy ra thường xuyên.

Xe tải, xe container lưu thông thường xuyên. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Trước tình trạng trên, 25 hộ dân thôn Tân Thắng làm đơn kiến nghị lên chính quyền xã Kỳ Ninh và thị xã Kỳ Anh. “Lâu nay chúng tôi đặt câu hỏi là đoạn đường này do ai, cơ quan, tổ chức nào làm và khi nào làm để cho dân bớt khổ, nhưng không ai trả lời. Nếu không làm cũng nói cho chúng tôi biết để dân chúng tôi chung tay góp sức, góp của để làm…!?”, bà Loan đặt câu hỏi.

Vì sao chưa được thi công?

Theo tìm hiểu của PV Báo Đại Đoàn Kết, trước đây, đoạn đường hơn 350m qua thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh là một hợp phần của Dự án đường trục ngang xã Kỳ Ninh. Dự án có chiều dài gần 9 km được triển khai từ năm 2010, nối từ Quốc lộ 1A đi qua xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh giao cắt với Tỉnh lộ 547 (tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng). Dự án đường trục ngang Kỳ Ninh triển khai từ năm 2010, do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư (nay do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh quản lý).

Các hộ dân 2 bên đường phải lấy bạt che chắn bụi. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Hiện nay, toàn bộ tuyến đường ven biển dài 120km, bắt đầu từ Cầu Cửa Hội (huyện Nghi Xuân) tới điểm giao với Quốc lộ 12C ở Cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Lượng xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến đường này dày đặc, thường xuyên.

Từ khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến nay, đường ven biển trở thành huyết mạch giao thông của Hà Tĩnh, duy chỉ có 350m ở thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh chưa thi công, xuống cấp, trở thành “điểm nghẽn” của tuyến đường huyết mạch.

Bụi phủ trắng xóa trên bình đựng nước sinh hoạt của một nhà dân thôn Tân Thắng. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Hoàng Trung Thông, Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh cho biết, hơn 350m ở Tỉnh lộ 547 qua thôn Tân Thắng trước đây thuộc Dự án đường trục ngang Kỳ Ninh. Thời điểm xây dựng dự án (năm 2010) đã có nguồn để thi công nhưng do dự án đi qua thôn Tân Thắng phải thu hồi một diện tích lớn đất vườn và đất ở của bà con, địa phương không bố trí được địa điểm tái định cư nên chưa thể bàn giao mặt bằng. Đến năm 2021, khi đã bố trí được vị trí tái định cư cho bà con thì chủ đầu tư lại không còn nguồn vốn để triển khai.

Theo ông Thông, thôn Tân Thắng có 15 hộ phải tái định cư nhưng đoạn đường ảnh hưởng trực tiếp khoảng 50 hộ dân.

“Ngày 28 Tết Nguyên đán 2024, địa phương đã bàn giao mặt bằng mở rộng Tỉnh lộ 547 qua thôn Tân Thắng cho chủ đầu tư nhưng đến nay gần 3 tháng vẫn chưa thi công. Người dân đã kiến nghị nhiều lần qua các diễn đàn tiếp xúc cử tri. Mới đây, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh có về họp, họ thông báo sẽ thi công trong năm nay nhưng chưa có ngày, tháng cụ thể”, ông Thông cho biết thêm.

Toàn bộ tuyến đường ven biển đã được đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, duy chỉ còn 350m ở thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh chưa được thi công, trở thành "điểm chùng" của dự án trọng điểm. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh nhấn mạnh: Tuyến đường này trước đây thuộc Dự án Đường trục ngang Kỳ Ninh giai đoạn 1 do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, quá trình xây dựng chưa xong do vướng giải phóng mặt bằng. Đến nay, tuyến đường được bổ sung nằm trên tuyến đường ven biển (Tỉnh lộ 547).

Việc thi công đoạn đường hết sức bức thiết. Ảnh: Cẩm Kỳ.



"Để đảm bảo kết nối giao thông thông suốt nhằm phát triển kinh tế - xã hội và chỉ đạo của UBND tỉnh, thị xã Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư vào tháng 1/2024 (trước Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024)", ông Nguyễn Thế Anh nói.

Thông tin từ Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư): Dự án Đường trục ngang Kỳ Ninh giai đoạn 1 đoạn qua thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh (nay là đường ven biển) chưa có nguồn để thi công. Đơn vị đang chờ HĐND tỉnh họp, cho ý kiến, cấp nguồn.

Your browser does not support the video tag.



Người dân phản ánh về đoạn đường xuống cấp. Video: Cẩm Kỳ.

Tác giả: Hạnh Nguyên - Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết