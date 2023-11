Hà Tĩnh: Hàng trăm doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm nay của tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, tính từ đến ngày 18/9 có hơn 600 doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động.

Cụ thể, có 157 doanh nghiệp giải thể (tăng 28,69% so với cùng kỳ năm 2022); 471 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động (tăng 22,98% so với cùng kỳ). Như vậy, có tổng 628 doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động.

Mới đây nhất, Công ty CP May Five Star - Khu Công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh thành lập mới là hơn 870 doanh nghiệp, giảm 16,98% so cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 3.500 tỷ đồng, giảm 48,58% so cùng kỳ năm trước, vốn bình quân trên một doanh nghiệp đạt hơn 4 tỷ đồng, giảm 38,06% so cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại sau khi tạm dừng là hơn 280.

Lý giải của phía công ty gửi các cơ quan chức năng công ty về việc tạm dừng hoạt động do gặp nhiều khó khăn về hàng hóa và tài chính.

Theo phía Công ty Cổ phần May Five Star, công ty sẽ tạm thời cắt bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) từ tháng 10 của người lao động. Đối với lương của công nhân nhận tiền mặt tháng 9, ban lãnh đạo công ty đã chi trả cho người lao động vào ngày 1/11. Lương tháng 10 sẽ được chi trả vào ngày 15/11.

"Do thiếu đơn hàng nên việc duy trì tiền lương cho 300 công nhân với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng là điều không thể", đại diện công ty cho hay. Hiện phía công ty đang cố gắng khắc phục những khó khăn trước mắt để tạo việc làm ổn định cho công nhân.

Một trong những nguyên nhân đã ảnh hưởng đến phát triển của doanh nghiệp là do tình trạng thiếu nguồn vốn, biến động thị trường trong và ngoài nước, lãi suất ngân hàng tăng cao..

Trong quý III, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng cường tuyển dụng lao động với mức lương hấp dẫn, song vẫn không tuyển đủ lao động mặc dù số lượng người thiếu việc làm rất nhiều. Tính chung 9 tháng, số lao động thất nghiệp của Hà Tĩnh ước tính có hơn 18.000 người, chiếm 3,54% lực lượng lao động 15 tuổi trở lên và giảm 1,28 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

