Hà Tĩnh: Hàng chục hecta rừng ngập mặn c.h.ế.t chưa rõ nguyên nhân

Qua ghi nhận, tại khu vực phía ngoài đê ven cửa biển tại phường Hải Ninh, là cả một khu vực rộng lớn với bạt ngàn xác cây rừng ngập mặn, chủ yếu là mắm biển với các kích thước khác nhau bị chết khô, gãy đổ ngổn ngang.

Từ một khu vực rừng ngập mặn xanh tốt nay chỉ còn xác cây chết khô, gãy đổ ngổn ngang

Theo những người dân địa phương cho biết, trước đây khu vực rừng ngập mặn này phát triển xanh tốt, cành lá sum suê, cao quá đầu người, là “bức tường xanh” vững chãi chắn sóng, ngăn triều cường, bảo vệ tuyến đê ven biển, đất đai sản xuất, nuôi trồng thủy hải sản... Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài thủy hải sản như tôm, cua, cá, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Nhưng từ năm 2022 đến nay, không rõ vì nguyên nhân gì khu vực rừng cây ngập mặn này bị chết khô hàng loạt. Đến nay vẫn chưa thấy địa phương và cơ quan chức năng triển khai trồng thay thế.

Rừng ngập mặn chết khiến loài thủy hải sản sinh sống dưới tán rừng cũng biến mất

Bà Mai Thị Phiên (Sn 1958, trú tổ dân phố Tân Thắng, phường Hải Ninh) cho biết, từ khi rừng ngập mặn chết sạch, khu vực này không còn là nơi neo đậu của tàu thuyền nữa, các loài thủy hải sản sinh sống dưới tán rừng cũng biến mất, người dân không còn thu hoạch và thu nhập kinh tế từ nguồn lợi này.

Cũng theo bà Phiên, không còn rừng bảo vệ ở phía ngoài nên mỗi khi có sóng biển mạnh, triều cường dâng cao có nguy cơ làm xói lở tuyến đê biển xung yếu, xâm thực sâu vào ruộng đồng; đe dọa tính mạng, tài sản, cuộc sống của người dân địa phương, nhất là vào mùa bão lũ.

Người dân địa phương lo lắng và mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp và trồng thay thế lại rừng ngập mặn đã bị chết

Ông Trần Bá Toàn, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh cho biết, trước tình trạng rừng ngập mặn tại khu vực ngoài đê ven viển chết hàng loạt trong thời gian qua, địa phương đã có kiến nghị tỉnh và cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá để sớm tìm ra nguyên nhân khiến cây rừng ngập mặn bị chết.

Đồng thời, tỉnh có giải pháp hỗ trợ giống cây phù hợp để trồng thay thế, vừa bảo vệ tuyến đê biển, bảo vệ cuộc sống của người dân, vừa làm nơi neo đậu tàu thuyền mùa bão lũ, đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái để các loại thủy hải sản trú ngụ dưới tán rừng giúp người dân có thêm nguồn lợi, thu nhập kinh tế.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn