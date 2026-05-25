Hành trình 6 năm của một nền tảng Việt: từ ý tưởng nhân đạo số đến giải thưởng thế giới

Ngày 1/10/2020, trong bối cảnh chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong đời sống kinh tế - xã hội, Nền tảng Thiện nguyện ra đời với một mục tiêu bền bỉ: làm cho hoạt động thiện nguyện trở nên minh bạch hơn. Sáu năm sau, nền tảng do MB xây dựng, phát triển và vận hành trở thành giải pháp duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Thượng đỉnh Thế giới WSA 2025.

Nền tảng ra mắt thuộc Đề án Hệ tri thức Việt số hóa (iTrithuc), dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, với sự phối hợp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đối tác. Ngay từ đầu, nền tảng được định vị là một giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng, hỗ trợ kết nối người cần giúp đỡ, người vận động, nhà hảo tâm và tổ chức xã hội trong một môi trường số minh bạch hơn.

Hành trình của Nền tảng Thiện nguyện đi từ một đề án trong nước tới giải thưởng quốc tế tại Vienna.

Nền tảng Thiện nguyện là giải pháp số do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) xây dựng, phát triển và vận hành. Trung tâm của nền tảng là tài khoản thanh toán minh bạch 4 chữ số, được MB cung cấp miễn phí cho các tổ chức và cá nhân vận động đóng góp. Điểm khác biệt nằm ở chỗ toàn bộ giao dịch phát sinh qua tài khoản này được tự động cập nhật, sao kê và công khai theo thời gian thực, giúp người đóng góp có thể theo dõi dòng tiền mà không phải chờ báo cáo thủ công.

Theo tư liệu truyền thông, nền tảng vận hành theo nguyên tắc minh bạch, trung lập và không vì mục tiêu lợi nhuận. MB không thu phí sử dụng nền tảng, đồng thời không trực tiếp đứng ra vận động, tiếp nhận hoặc phân phối nguồn đóng góp của cộng đồng. Thiết kế này giúp vai trò của đơn vị phát triển được đặt ở vị trí cung cấp hạ tầng công nghệ, còn quyết định vận động và phân bổ nguồn lực thuộc về các tổ chức, cá nhân thực hiện chiến dịch.

Giữa hai cột mốc 2020 và 2025 là một quá trình tích lũy. Theo thông tin từ nền tảng, hơn 3.023 tỷ đồng đã được vận động, hơn 2,27 triệu thành viên tham gia, gần 6,6 triệu lượt đóng góp được ghi nhận và 9.791 chiến dịch được huy động nguồn lực. Những con số này cho thấy nền tảng không chỉ tồn tại như một ý tưởng công nghệ, mà đã tham gia vào nhiều hoạt động nhân đạo cụ thể trong đời sống xã hội.

World Summit Awards (WSA) là hệ thống giải thưởng quốc tế được triển khai từ năm 2003 trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin của Liên Hợp Quốc. Khác với những sân chơi công nghệ chỉ đánh giá sản phẩm ở khía cạnh kỹ thuật, WSA tập trung vào các giải pháp số tạo tác động xã hội tích cực, có khả năng đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Theo thông tin từ Ban tổ chức, mạng lưới WSA hiện vận hành tại 182 quốc gia.

Điều khiến chiến thắng tại WSA 2025 có ý nghĩa đặc biệt là trong danh sách 40 giải pháp số chiến thắng đến từ 28 quốc gia, Nền tảng Thiện nguyện là cái tên duy nhất đại diện Việt Nam. Đây là một dấu mốc không chỉ của đội ngũ phát triển, mà còn của cách tiếp cận đặt công nghệ vào việc giải quyết những vấn đề xã hội gần gũi.

TS. Dương Thị Kim Liên, chuyên gia quốc gia của WSA tại Việt Nam, nhận định Nền tảng Thiện nguyện đã chạm tới bài toán khó nhất trong hoạt động thiện nguyện: niềm tin. Theo bà, cơ chế minh bạch, công khai thông tin theo thời gian thực và khả năng giám sát từ cộng đồng là những yếu tố giúp nền tảng được nhiều chiến dịch quy mô quốc gia và quốc tế lựa chọn.

Với đội ngũ phát triển, đây không chỉ là một giải thưởng. Đó là sự khẳng định rằng một bài toán xã hội của người Việt, được giải bằng công nghệ của người Việt, có thể chạm tới chuẩn mực quốc tế. Hành trình 6 năm của Nền tảng Thiện nguyện vì thế là câu chuyện về sự bền bỉ, về dữ liệu, về niềm tin và về khả năng kết nối những tấm lòng trong kỷ nguyên số.

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp