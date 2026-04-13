Hà Tĩnh tăng gần 2.900 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027

Học sinh lớp 9 Hà Tĩnh tăng tốc ôn tập cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Theo đó, năm học 2026-2027, Hà Tĩnh dự kiến tuyển sinh 16.292 chỉ tiêu vào lớp 10 đối với các trường THPT công lập, tăng 2.874 học sinh so với năm học 2025–2026 (13.418 chỉ tiêu).

Một số trường có mức tăng cao so với năm trước như: THPT Cẩm Xuyên (từ 405 lên 615 học sinh), THPT Nguyễn Trung Thiên (từ 405 lên 579 học sinh), THPT Phan Đình Phùng (từ 495 lên 630 học sinh), THPT Hà Huy Tập (từ 450 lên 546 học sinh). Nhiều trường khác cũng được điều chỉnh tăng như THPT Hồng Lĩnh (390 lên 480 học sinh), THPT Trần Phú (410 lên 480 học sinh), THPT Nghèn (450 lên 535 học sinh).

Đáng chú ý, các trường ở khu vực miền núi, điều kiện còn khó khăn cũng được bổ sung chỉ tiêu như THPT Vũ Quang (141 lên 204 học sinh), THPT Cù Huy Cận (178 lên 255 học sinh), THPT Đức Thọ (160 lên 250 học sinh).

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT các trường công lập và THPT chuyên tại Hà Tĩnh.

Đối với Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, năm học 2026–2027 vẫn giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh 455 học sinh, tương ứng 13 lớp chuyên. Cơ cấu gồm: 2 lớp chuyên Toán; các lớp chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, mỗi môn 1 lớp; 2 lớp chuyên Tiếng Anh; cùng các lớp chuyên Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc. Quy mô mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Đối với Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn tuyển sinh riêng trong thời gian tới. Trong khi đó, Trường TH-THCS&THPT – Đại học Hà Tĩnh được giao chủ động xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với điều kiện đội ngũ và cơ sở vật chất, trình Sở phê duyệt.

Việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được xem là bước điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sau tốt nghiệp THCS, đồng thời giảm áp lực cạnh tranh vào các trường THPT công lập trên địa bàn.

