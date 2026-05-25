Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu cử hành nghi thức trang trọng, di chuyển hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đây là hài cốt các chiến sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bolikhamxay, được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Quốc phòng; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ.

Các đại biểu Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhamxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, cán bộ và nhân dân xã Tứ Mỹ.

Các đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Từ rất sớm, tại khu vực trước Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tề tựu về đây chờ đón những người con ưu tú của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ nằm lại trên đất bạn, sau bao khắc khoải đợi chờ, hôm nay, Đất nước tự hào đón các liệt sĩ trở về trong vòng tay đồng chí, đồng đội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Dâng hương, dâng hoa trước anh linh các liệt sĩ, trong niềm xúc động được đón những người con ưu tú về với đất mẹ, đồng chí Trần Cẩm Tú, các thành viên trong đoàn, các đại biểu nước bạn Lào; cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh anh dũng đã làm rạng danh non sông đất nước, khắc ghi sâu sắc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào.

Trước đó, tại Bộ chỉ huy Quân sự Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức dâng hương, tưởng niệm và bàn giao 9 hài cốt liệt sĩ. Lễ đón nhận và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã diễn ra trọng thể tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tối 24/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, Lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ đã diễn ra trang nghiêm, thành kính, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về bên đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Nhân lên các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhiều năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Bộ Quốc phòng; Bộ Nội vụ; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh; sự quan tâm phối hợp của Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhamxay, Thủ đô Viêng Chăn, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh không quản nắng mưa, xuyên rừng, lội suối đi tiếp hành trình của tình nghĩa và tri ân, tìm kiếm, quy tập và đưa về nước hàng trăm hài cốt chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn.

Đội nghị lễ thực hiện nghi thức an táng các liệt sĩ.

Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng mà còn thể hiện tình đồng chí, đồng đội, sự tri ân sâu sắc những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả; đáp ứng mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân cả nước.

Trình bày Điếu văn tại Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ Việt Nam-Lào; từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Ban công tác đặc biệt và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 835 hài cốt liệt sĩ.

Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ!

Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và biết ơn sâu sắc các gia đình đã dâng hiến cho hai đất nước những người con thân yêu, trung dũng, đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của hai dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị còn mãi với non sông đất nước và luôn là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả cho các thế hệ mai sau học tập và noi theo.

Trước anh linh các Liệt sĩ, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh nguyện đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; gìn giữ và vun đắp mối quan hệ giữa tỉnh Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào ngày càng bền chặt.

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'', với tinh thần trách nhiệm cao nhất; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh bày tỏ biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bolikhamxay đã ôm ấp, chở che, phối hợp tìm kiếm, cất bốc, tổ chức đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.

Sau Lễ truy điệu, đồng chí Trần Cẩm Tú và các đại biểu cử hành nghi thức trang trọng, di chuyển hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân, đất nước ta đã có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, với hơn 3.000 nghĩa trang ở khắp mọi miền Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm là nơi yên nghỉ của hơn 1.230 liệt sĩ. Phần lớn các ngôi mộ ở đây là nơi an táng hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia; nhiều nhất là tại Lào.Trong đó, có một số ngôi mộ tập thể được đội quy tập phát hiện tại Lào.

Dòng chữ: “Nơi đây yên nghỉ những người con yêu quý của Tổ quốc đã hy sinh cho độc lập tự do và tình quốc tế cộng sản cao cả” trên Đài tưởng niệm như lời nhắc nhở đến mai sau khắc ghi sự hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay, chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là nghĩa vụ thiêng liêng và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động từ ngày 2/4/2026, với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc; giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, mong làm vợi đi nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, đồng thời lan tỏa, bồi đắp đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh-liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Tác giả: Tiểu Phương

Nguồn tin: nhandan.vn