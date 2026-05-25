Hà Tĩnh: Hơn 21.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo tuyển sinh tỉnh Hà Tĩnh, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là hơn 21.000 em. Trong đó, có hơn 19.700 học sinh thi vào các trường THPT công lập không chuyên và gần 1.500 học sinh cạnh tranh suất vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Điểm thi tại Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, Hà Tĩnh.



Toàn tỉnh đã thành lập 39 hội đồng thi với tổng số 901 phòng thi. Ban Chỉ đạo thi đã huy động hơn 2.800 cán bộ, giám thị và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đúng 7 giờ 15 phút sáng 25/5, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút và sau đó làm bài thi môn tiếng Anh vào lúc 10 giờ, thời gian làm bài 60 phút.

...

Buổi chiều, vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Để hỗ trợ tối đa cho kỳ thi, các sở, ngành và địa phương tại Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phương án phối hợp chặt chẽ.

Lực lượng công an tăng cường phân luồng giao thông và giữ gìn an ninh trật tự xung quanh các điểm thi. Ngành điện lực bố trí nhân sự trực 24/7 để xử lý sự cố. Ngành y tế siết chặt vệ sinh an toàn thực phẩm và chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, thuốc men... Đồng thời, các đội thanh niên tình nguyện cũng có mặt tại tất cả các hội đồng thi để tiếp sức cho thí sinh…

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 ở Hà Tĩnh, số lượng thí sinh đăng ký thi tăng gần 4.000 em so với năm trước. Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên trên địa bàn toàn tỉnh là 74% số học sinh lớp 9 (tăng 2% so với năm học trước).

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý