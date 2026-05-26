Đ.á.n.h người trọng thương vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viết Thắng



Trước đó, đầu năm 2026, Nguyễn Viết Thắng trở về quê thăm gia đình tại thôn 4 (xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh). Ngày 28/1, giữa Thắng và ông Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1961, trú thôn 4, xã Hương Phố) xảy ra mâu thuẫn tranh chấp trong quá trình sử dụng đất. Tại đây, Thắng đã dùng tay đấm vào mặt ông Tuấn khiến người này bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Theo kết quả giám định, ông Tuấn bị tổn thương sức khỏe là 38%.

Nguyễn Viết Thắng tại cơ quan điều tra

...



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Phố đã tiến hành xác minh, điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân. Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Thắng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: VĂN TÌNH

Nguồn tin: congan.com.vn