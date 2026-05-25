Lũ quét cuốn bé gái 12 tuổi đang chơi cùng nhóm bạn

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, em P.T.N. (SN 2014) cùng một số bạn nhỏ vui chơi bên cạnh con suối gần nhà. Thời điểm đó, khu vực tổ dân phố Đăng Gia Dệt không có mưa, tuy nhiên nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về cuồn cuộn với tốc độ rất nhanh.

Phát hiện nguy hiểm, các em trong nhóm kịp thời chạy thoát thân, riêng em N. không may bị dòng nước dữ cuốn trôi và mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu N bị lũ quét cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND phường LangBiang – Đà Lạt đã chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 100 người đã được huy động, tỏa đi dọc tuyến suối để rà soát, tìm kiếm.

Đến tối cùng ngày, dù mực nước đã rút xuống nhưng công tác cứu nạn vẫn gặp nhiều trở ngại do hai bên bờ suối có địa hình phức tạp, cây cối, bụi rậm um tùm, nhiều vị trí khuất tầm nhìn. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xuyên đêm, hy vọng sớm tìm thấy em N. trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.vn