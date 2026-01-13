Hà Tĩnh gọi đầu tư 500 tỷ xây bệnh viện quy mô 250 giường điều trị

Theo thông tin vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố, đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, thuộc lĩnh vực y tế – xã hội hóa, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan có thẩm quyền. Dự án không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh được quy hoạch trên khu đất rộng 38.470 m² tại phường Hoành Sơn. Hiện trạng khu đất gồm đất trồng cây hàng năm, đất ở đô thị, đất trồng cây lâu năm và một phần đất giao thông, bờ thửa. Trong đó, diện tích đã giao cho 21 hộ dân là hơn 28.600 m², phần còn lại là đất hạ tầng và đất chưa đo đạc bản đồ.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa 250 giường, cung cấp đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh cơ bản, tiến tới hình thành một cơ sở y tế hạng III với định hướng phát triển “xanh – sạch – hiện đại”. Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, tầng cao, không gian kiến trúc sẽ tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ triển khai dự kiến trong 24 tháng, từ xây dựng đến hoàn thiện và đưa vào hoạt động.

Phường Hoành Sơn nằm trong khu vực Nam Kỳ Anh – địa bàn đang chuyển mình mạnh mẽ với sự hiện diện của Khu kinh tế Vũng Áng, các khu công nghiệp, cụm cảng biển và tốc độ đô thị hóa nhanh. Thực tế cho thấy, hạ tầng y tế tại khu vực này vẫn còn hạn chế so với nhu cầu của lực lượng lao động, người dân địa phương và chuyên gia làm việc tại các dự án lớn.

Việc đầu tư một bệnh viện quy mô 250 giường không chỉ giải bài toán thiếu hụt cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên tại TP Hà Tĩnh và các địa phương lân cận.

