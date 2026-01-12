Tìm hiểu về Liên danh PHUCDAT GROUP làm khu NƠXH 1.520 căn hộ tại Hà Tĩnh

Như VietnamFinance đã thông tin, mới đây UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức công bố quy hoạch chi tiết dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú (trước đây là phường Thạch Trung). Dự án được triển khai trên quỹ đất gần 60.000 m², gồm 5 tòa nhà nhà ở xã hội và 1 tòa chung cư thương mại, chiều cao 15 tầng, kèm 2 tầng hầm phục vụ đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án NƠXH Liên danh PHUCDAT GROUP là nhà đầu tư được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho làm chủ đầu tư dự án NƠXH tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.



Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu dân cư hoàn chỉnh, bố trí tỷ lệ phù hợp cho cây xanh, cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng, tích hợp các tiện ích cơ bản như nhà trẻ, khu sinh hoạt chung, thể thao và vui chơi ngoài trời.

Tổng vốn đầu tư dự kiến 2.381.237.000.000 đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 476.247.400.000 đồng, vốn huy động hợp pháp khác khoảng 1.904.989.600.000 đồng. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm kể từ ngày giao chủ đầu tư; thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất.

Chân dung Phúc Đạt Group và các pháp nhân trong liên danh

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh được thành lập ngày 4/5/2023, vốn điều lệ ban đầu 126 tỷ đồng với 5 pháp nhân góp vốn. Trong đó, ông Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1965, trú tại TP. Hồ Chí Minh góp 47,88 tỷ đồng (38%), bà Nguyễn Thị Hạnh góp 40,32 tỷ đồng (32%), bà Nguyễn Thị Hảo góp 12,6 tỷ đồng (10%), ông Nguyễn Tấn Hoàng góp 12,6 tỷ đồng (10%) và ông Nguyễn Bá Thành góp 12,6 tỷ đồng (10%).

Phúc Đạt Hà Tĩnh – doanh nghiệp thành lập năm 2023, hiện đăng ký vốn điều lệ 476,5 tỷ đồng, đăng ký 5 lao động.



Đến đầu tháng 7/2023, cơ cấu góp vốn có sự thay đổi khi ông Nguyễn Tấn Hoàng và ông Nguyễn Bá Thành không còn trong danh sách thành viên. Tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Văn Mạnh tăng từ 38% lên 58%. Đồng thời, vị trí người đại diện pháp luật kiêm giám đốc được chuyển từ ông Nguyễn Bá Thành sang ông Nguyễn Văn Mạnh.

Giữa tháng 9/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 126 tỷ đồng lên 476,5 tỷ đồng, gấp khoảng 3,8 lần so với vốn ban đầu. Tại lần tăng vốn này, ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Hạnh là hai cổ đông chính góp thêm vốn; trong đó, bà Nguyễn Thị Hạnh nâng tỷ lệ sở hữu từ 32% lên 39%. Bà Nguyễn Thị Hảo giữ nguyên giá trị vốn góp nhưng tỷ lệ sở hữu giảm xuống 2,644%.

Phúc Đạt Hà Tĩnh đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp này được tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận là đơn vị trong liên danh thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú và chưa ghi nhận dự án khác trên địa bàn tỉnh cũng như tại các địa phương khác.

Đối tác chính của Phúc Đạt Hà Tĩnh trong dự án là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt, thành lập năm 2006, trụ sở tại số 88 Nguyễn Trãi, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất.

Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Mạnh góp 124 tỷ đồng (62%), bà Nguyễn Thị Hạnh góp 40 tỷ đồng (20%) và ông Nguyễn Bá Kỳ góp 36 tỷ đồng (18%). Đến giữa tháng 7/2020, doanh nghiệp tăng vốn lên 500 tỷ đồng và duy trì mức vốn này đến nay; số lao động đăng ký khoảng 15 người.

Theo giới thiệu trên Website, Phúc Đạt Group hoạt động theo mô hình tập đoàn đa lĩnh vực, trong đó bất động sản là ngành mũi nhọn. Doanh nghiệp cho biết là nhà đầu tư của một số dự án như: Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên, Chung cư Phúc Đạt Connect, Phúc Đạt Tower 2, Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng – Phúc Đạt Gold City…

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2, được thành lập ngày 8/5/2019, trụ sở tại số 122 đường L, Trung tâm Hành chính, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP.HCM. Doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Hạnh làm người đại diện pháp luật, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Phúc Đạt Connect 2 có vốn điều lệ 222,6 tỷ đồng, với hai cổ đông góp vốn: bà Nguyễn Thị Hạnh nắm giữ 51,48% và ông Nguyễn Hoàng Phúc nắm giữ 48,52%. Doanh nghiệp này được xem là một đơn vị trong hệ sinh thái Phúc Đạt Group.

