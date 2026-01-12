Hà Tĩnh có 21 đại biểu chính thức dự Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 21 đại biểu chính thức. Trong cơ cấu đoàn có 2 đại biểu nữ, gồm 1 cán bộ nữ và 1 cán bộ trẻ. Ngoài ra, đoàn có 2 đại biểu dự khuyết theo quy định.

Bộ Chính trị phân công 3 đại biểu Trung ương tham gia sinh hoạt cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và gắn kết chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương.

Danh sách 3 đại biểu Trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn Hà Tĩnh:

1. Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2. Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XX



Danh sách 21 đại biểu chính thức Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh:

1. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

3. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

4. Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

5. Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

6. Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

7. Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

8. Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

9. Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

10. Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

11. Đồng chí Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

12. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

13. Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

14. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính

15. Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen

16. Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

17. Đồng chí Đặng Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng

18. Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

19. Đồng chí Nguyễn Ny Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn

20. Đồng chí Trần Hoài Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thọ

21. Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá