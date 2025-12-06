Hà Tĩnh duyệt nhà đầu tư hai sân golf gần 2.800 tỷ

(Ảnh minh họa: Báo Hà Tĩnh).

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 2 dự án thuộc Quy hoạch Khu thể thao phía Tây Nam, huyện Thạch Hà cũ.

Thứ nhất là Sân golf thể thao 36 hố có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.799 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 270 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động khoảng 1.529 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất khoảng 180 ha, thuộc địa bàn xã Thạch Xuân. Tiến độ thực hiện kéo dài 27 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà đầu tư là CTCP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh, được thành lập vào tháng 10/2024. Trụ sở chính đặt tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ hai là Sân golf thể thao 18 hố có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 996 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 149 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động gần 847 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất khoảng 86 ha, thuộc xã Thạch Xuân và xã Toàn Lưu. Địa phương yêu cầu hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào khai thác, hoạt động trong vòng 24 tháng.

Nhà đầu tư là CTCP Sân golf Silk Path Hà Tĩnh, được thành lập vào tháng 12/2024. Trụ sở chính đặt tại tòa nhà Plaschem, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Ngoài các sân golf quy mô 36 hố và 18 hố, tại hai dự án trên đây còn xây dựng các công trình phụ trợ cho hoạt động quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kinh doanh sân golf và cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi golf. Thời hạn hoạt động đều là 50 năm.

