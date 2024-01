Hà Tĩnh: Đường chưa quyết toán đã xuống cấp

Tuyến đường dài 2,2km được đầu tư 29 tỷ đồng, thi công xong chưa lâu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tuyến đường từ tuyến tránh TX Kỳ Anh đến trước dự án cụm công nghiệp Kỳ Hưng, tại phường Hưng Trí, nhiều điểm đã xuất hiện đường nứt lớn, mặt đường xuất hiện chi chít “ổ voi, ổ gà”, đá dăm vương vãi trên đường.

Anh Nguyễn Thành (ngụ phường Kỳ Thịnh, thường đi qua đoạn đường này) cho biết: “Tuyến đường này thi công xong chưa lâu đã xuống cấp, ban đầu chỉ những chỗ sụt lún, lở nhỏ không được sửa chữa nay nhiều đoạn “ổ voi”. Đá dưới nền đường bật lên. Rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông”.

Một lãnh đạo UBND phường Hưng Trí thông tin: “Mặt đường của tuyến đường này xuống cấp nhanh đặc biệt khoảng 1 năm nay. Đường này chạy ngang cụm công nghiệp Kỳ Hưng nhưng cụm công nghiệp này hiện ít xe trọng tải lớn ra vào. Thời gian qua một số dự án dưới cảng Vũng Áng thi công nên xe tải chở vật liệu có tham gia giao thông qua đây. Tuyến đường này vừa được đầu tư nhưng không phải do phường quản lý nên phường không nắm rõ tường tận”.

...

Ông Trần Kiên, Trưởng phòng Giám sát - Điều hành dự án thuộc Ban quản lý Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (BQL) cho biết: Tuyến đường trục ngang khu đô thị trung tâm Kỳ Ninh - Kỳ Trinh (giai đoạn 2) đoạn từ QL1A đến đường tránh TX Kỳ Anh dài 2,2km; triển khai thi công từ 2015 với nguồn vốn 29 tỷ đồng do BQL làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Cty CP Đầu tư và Phát triển Vinaco (địa chỉ tỉnh Nghệ An). Tuyến đường này vướng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nên đơn vị thi công làm nền đường và rải thảm xong đoạn từ tuyến tránh TX Kỳ Anh xuống cụm công nghiệp Kỳ Hưng năm 2018. Còn đoạn giáp với QL1A do vướng mắc về GPMB nên mới thi công xong năm 2021.

Ông Kiên xác nhận, tuyến đường này nhiều điểm đã xuống cấp nghiêm trọng, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công là Cty CP Đầu tư và Phát triển Vinaco sửa chữa. “Dự án này đã thi công xong nhưng do một số vướng mắc về GPMB nên đến nay chưa được quyết toán. Nay đường xuống cấp, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công vào khắc phục sửa chữa, thảm lại những đoạn đã hư hỏng, kinh phí nhà thầu tự bỏ”, ông Kiên cho hay.

Khi phóng viên hỏi nguyên nhân dẫn đến tuyến đường bị bong tróc, “ổ voi, ổ gà” xuống cấp, ông Kiên nói: “Tuyến đường vừa thi công vừa sử dụng nên giờ cũng chưa xác định được nguyên nhân chính xác”.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo PLVN