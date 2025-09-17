Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai một số dự án giao thông quan trọng như: dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; dự án đường Xô viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông; dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ); dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh;…

Dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài bàn giao mặt bằng chỉ mới đạt 62%.



Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đơn vị, địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, hiện nay, tiến độ thi công nhiều dự án chưa đáp ứng theo chỉ đạo của tỉnh.

Đơn cử như dự án đường Hàm Nghi kéo dài, nối đường Hàm Nghi với Quốc lộ 8C có chiều dài 3,3km do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 11/2022 với tiến độ theo hợp đồng là 24 tháng. Tuy nhiên đến nay dự án còn vướng mặt bằng, mới đạt 62%, chưa hoàn thiện theo kế hoạch đề ra.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài dự kiến hoàn thành trong năm 2024 nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên đã xin điều chỉnh tiến độ đến tháng 6/2026.

Ngoài ra, dự án đường Xô viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông bàn giao đạt 62,6%; dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ) bàn giao đạt 79%...

Nguyên nhân do chậm bàn giao mặt bằng; năng lực thi công của một số nhà thầu chưa đảm bảo; nguồn vật liệu xây dựng có thời điểm chưa đáp ứng nhu cầu; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ít nhiều ảnh hưởng, làm gián đoạn công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp. Ảnh Văn Đức/BHT.



Về việc này, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc xác định giá đất, nguồn gốc đất đai, bố trí tái định cư, di dời hạ tầng lưới điện nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Người đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền người dân đồng thuận với chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, chủ trì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với những dự án được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các công trình. Những nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ, cần xem điều chuyển khối lượng linh hoạt giữa các nhà thầu hoặc thay thế bằng các nhà thầu khác để đảm bảo tiến độ. Quá trình thi công, cần đảm bảo chất lượng công trình, vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

