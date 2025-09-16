Ứng viên hào hứng vì kỳ thi giáo viên Hà Tĩnh 'sòng phẳng' hơn nhờ thi viết

Trong đó, có 36 giáo viên mầm non, 180 giáo viên tiểu học, 52 giáo viên THCS và 29 giáo viên THPT, Trung tâm GDNN-GDTX. Đây là một trong những đợt tuyển dụng lớn nhất nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nhân lực cho ngành giáo dục địa phương.

Ứng viên nộp hồ sơ từ 11/9 đến 11/10 tại Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, số 105 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, Hà Tĩnh), theo hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

Hà Tĩnh tuyển 297 giáo viên, áp dụng thi viết để bảo đảm minh bạch.



Điểm mới đáng chú ý của kỳ thi là vòng 2 được tổ chức theo hình thức thi viết thay vì vấn đáp. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, thi viết có ưu điểm rõ rệt: coi thi chặt chẽ, rọc phách, có bài làm lưu trữ và thí sinh được quyền phúc khảo. Nhờ vậy, kỳ thi sẽ bảo đảm tính khách quan, minh bạch và công bằng cho mọi ứng viên.

...

Một thí sinh dự tuyển chia sẻ: “Tôi rất vui vì kỳ thi áp dụng thi viết, công bằng và minh bạch hơn so với thi vấn đáp. Dù kết quả thế nào, tôi cũng yên tâm vì được cạnh tranh sòng phẳng”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Thi viết thay vấn đáp là để củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự minh bạch trong tuyển dụng. Lần này, chúng tôi tuyển theo địa chỉ, nơi nào thiếu giáo viên sẽ ưu tiên tuyển nơi đó, tránh tình trạng thừa - thiếu cục bộ”.

Theo đánh giá của dư luận, kỳ tuyển dụng 2025 của Hà Tĩnh không chỉ đáp ứng yêu cầu bổ sung đội ngũ mà còn được xem là bước tiến trong cải cách quy trình tuyển dụng, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục công bằng, chuyên nghiệp.

Tác giả: Văn Hiền



Nguồn tin: Báo Công Luận

