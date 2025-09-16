Bộ Công an khen Công an Hà Tĩnh trong chuyên án triệt phá đường dây vũ khí

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an vừa thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có thư khen gửi Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh Hà Tĩnh vì có thành tích cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thư khen của Bộ Công an. Ảnh: Cơ quan công an



Theo nội dung thư do Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an ký, trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Chuyên án đã bắt giữ 31 đối tượng, thu giữ 58 khẩu súng, 130.000 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Tổng số giao dịch trong đường dây này lên đến hàng chục tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả và sự sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an Hà Tĩnh.

Hình ảnh tang vật thu giữ tại chuyên án mua bán, chế tạo vũ khí do đối tượng Ngô Quang Vỹ cầm đầu. Ảnh: Cơ quan công an



Kết quả chuyên án không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Bộ Công an đề nghị Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với công an các địa phương mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng và tổ chức tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân.

Trước đó, ngày 13.9, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh: Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng huy động gần 200 CBCS chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập, khám xét đối với 33 đối tượng ở các địa phương trên liên quan đến hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Ngô Quang Vỹ tại CQĐT. Ảnh: Cơ quan công an



Đây là đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn do Ngô Quang Vỹ cầm đầu, cấu kết với các đối tượng ở nhiều địa phương. Đối tượng Vỹ và đồng phạm đã mua, bán các loại vũ khí với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng trong thời gian dài, cùng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 58 khẩu súng các loại (53 khẩu súng PCP, 2 súng bắn đạn ghém, 1 súng bắn đạn ria); khoảng 130.000 viên đạn súng PCP (đạn chì); cùng với hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và 1 máy tiện cơ khí, 2 máy ép thuỷ lực, 3 máy nén hơi, 1 máy mài, 1 máy cắt sắt, 1 máy khoan bàn, 1 máy khoan cầm tay và nhiều máy móc gia công các chi tiết nhỏ, các công cụ, đồ vật, sổ sách, thiết bị điện tử dùng để phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo vũ khí.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa

