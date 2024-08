Hà Tĩnh: Đầu tư xây dựng, nâng cấp bệnh viện tuyến huyện

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã được phê duyệt xây dựng mới nhà 4 tầng với tổng diện tích xây dựng dự kiến khoảng 1.200m2.



Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 4 bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 30/12/2022. Với tổng mức đầu tư 193 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 169 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 24 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất cho 4 cơ sở y tế tuyến huyện. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án có 4 dự án thành phần gồm Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà.

Tại Hà Tĩnh, các bệnh viện, trung tâm y tế được đầu tư xây dựng, hoạt động trong thời gian dài, qua nhiều giai đoạn nên nhìn chung cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho quá trình hoạt động. Hiện tại, hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế vượt công suất khai thác của cơ sở vật chất hiện có.

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã được phê duyệt xây dựng mới nhà 4 tầng với tổng diện tích xây dựng dự kiến khoảng 1.200m2. Hành lang cầu nối các khoa và các hạng mục phụ trợ.

Được khởi công từ ngày 6/12/2023, đến nay, công trình đã hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 4, hoàn thành 95% lắp đặt ván khuôn, cốt thép dầm sàn mái. Hoàn thành xây tường tầng 1, hoàn thành 80% xây tường tầng 2. Tiến độ tổng ước đạt 45% khối lượng.

Trung tâm y tế huyện Can Lộc trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị lại đó là Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc, Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt với kế hoạch là 150 giường bệnh. Tuy nhiên với kế hoạch giường bệnh là 150 giường thì chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ khám chữa bệnh của nhân dân. Trong năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc được UBND tỉnh phê duyệt nâng chỉ tiêu giường bệnh lên 200 giường. Đồng thời được hỗ trợ phục hồi sau Covid-19 với tổng mức đầu tư 70 tỷ.

Tính đến nay, công trình đã hoàn thành bê tông dầm sàn tum (cốt +22.00). Hoàn thiện ốp, trát trong tầng 1, 2, 3, 4 và đang triển khai xây tường tầng 5 đạt 50%. Tiến độ tổng ước đạt 60% khối lượng hợp đồng. Ông Nguyễn Trường Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: Sau khi dự án được hoàn thành, các cơ sở vật chất như các buồng bệnh, các phong ốc đảm bảo thoải mái đủ chỗ để cho người bệnh đến khám và điều trị không còn tình trạng quá tải. Ngoài ra trung tâm được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị là một bước tiến mới của trung tâm để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ nhân dân tại địa bàn, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Để hoàn thành tiến độ thực hiện dự án đến 31/12/2024, chủ đầu tư cũng như các nhà thầu thi công đang nỗ lực không ngừng.

Đến nay, luỹ kế kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án đến nay là 170 tỷ đồng (ngân sách Trung ương là 169 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 1 tỷ đồng). Năm 2024, dự án được giao 86 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Lũy kế giải ngân đến nay là 93,055/170 tỷ đồng đạt 54,74%.

Để hoàn thành tiến độ thực hiện dự án đến 31/12/2024 và tiến độ giải ngân đến 31/1/2025, chủ đầu tư cũng như các nhà thầu thi công đang nỗ lực không ngừng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án cũng gặp một số khó khăn khi mặt bằng thi công chật hẹp, có một số hạng mục nâng cấp, cải tạo vừa phải bảo đảm việc xây dựng, vừa cần đáp ứng công tác khám chữa bệnh. Do đó ảnh hưởng tới tiến độ thi công, an toàn xây dựng, an toàn giao thông khi triển khai. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, giá vật liệu xây dựng tăng cao tác động không nhỏ đến dự án.

Ngoài ra, công tác thẩm định giá Nhà nước các thiết bị y tế thuộc dự án đến nay chưa hoàn thành, mặc dù đã trình Hội đồng thẩm định giá từ ngày 29/3/2024. Kể từ ngày 01/7/2023 Luật Giá 2023 đã có hiệu lực thi hành, do vậy các Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh (được xây dựng trên cơ sở Luật Giá 2012) cũng đã hết hiệu lực và hiện nay UBND tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn về xử lý chuyển tiếp các nội dung công việc chưa hoàn thành. Vì vậy, sau thời gian 01/7/2024, Hội đồng thẩm định giá sẽ không có cơ sở để tiếp tục thực hiện thẩm định giá theo chức năng nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Đến nay Ban Quản lý dự án chưa có cơ sở để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị y tế cho bệnh viện và có khả năng chậm tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công của dự án (tiến độ thực hiện dự án đến 31/12/2024 và tiến độ giải ngân đến 31/1/2025).

Ông Nguyễn Văn Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư) cho biết: Việc tăng cường cơ sở vật chất cho 4 bệnh viện tuyến huyện giúp người bệnh được thụ hưởng, sử dụng các phòng khám, buồng bệnh mới, khang trang hơn trước. Các bệnh viện được cải tạo, nâng cấp đã giảm tải cho các khu cũ, cho nên cũng góp phần cải thiện điều kiện phục vụ người bệnh chung cho cả bệnh viện.

Việc đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, thiết bị kỹ thuật cho các Trung tâm Y tế tuyến huyện thể hiện sự quan tâm kịp thời của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng y tế, tạo sự đồng bộ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Khi hạ tầng, thiết bị bảo đảm thì chất lượng dịch vụ y tế sẽ được nâng lên. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, sẵn sàng các điều kiện phục vụ, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Việc đầu tư đó đã tạo ra bộ mặt mới cho bệnh viện tuyến huyện và tạo được lòng tin của người dân địa phương.

