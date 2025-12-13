Ô tô con bốc cháy dữ dội ở Hà Tĩnh

Khoảng 0h17’ ngày 13/12, chiếc ô tô Toyota Cross mang BKS: 38A-826.xx do chị Dương Thị L (SN 1982) điều khiển, di chuyển trên Tỉnh lộ 17 (hướng xã Thạch Xuân đi xã Cẩm Duệ), khi đến cột mốc H7/28 tại xã Cẩm Duệ, bất ngờ gặp tai nạn và bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe cứu hỏa, 1 xe cứu nạn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để tổ chức dập lửa.

...

Sau khoảng 10 phút, đám cháy đã được khống chế. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn