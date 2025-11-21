Triệt phá chuyên án mua bán gần 800kg ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam

Ngày 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triệt phá một đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đường dây ma túy tinh vi

Cụ thể, tháng 7/2025, C04 phát hiện hai đối tượng Trần Quốc Huy (25 tuổi) và Dương Cao Huy (26 tuổi cùng ở Hà Nội) có dấu hiệu bất minh. Cùng thời điểm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng phát hiện một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành (42 tuổi ở Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (43 tuổi ở Phú Thọ) cầm đầu, có mối liên hệ trực tiếp với nhóm trên.

Nhận định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động cực kỳ tinh vi, hai lực lượng đã quyết định xác lập chuyên án chung mang bí số 825P, với quyết tâm triệt phá đường dây đặc biệt nguy hiểm này.

Qua điều tra, xác minh cho thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vô cùng tinh vi, đối tượng chủ mưu, cầm đầu đang bị truy nã và lẩn trốn ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín nhưng độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal, tên giả để chỉ đạo việc giao nhận, hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp. Ma túy được giấu tại các điểm vắng, sau đó gửi định vị GPS và ảnh cho người nhận, khiến việc lần ra dấu vết trở nên vô cùng khó khăn.

Tổng số tang vật gần 800kg ma túy.



Từ tài liệu điều tra xác định, trong một lần đi du lịch nước ngoài, Chu Anh Tuấn quen với một đối tượng tên Long, đang trốn truy nã. Long thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam với giá 3 triệu đồng một kg, Tuấn nhận lời.

Tháng 5/2025, sau khi bàn bạc, Long cho người giao cho Tuấn 300 kg ma túy tại sân vận động vườn Sim thuộc xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Số ma túy này Tuấn đưa về cất giấu tại nhà dì ruột Nguyễn Thị Cúc đang sống cùng chồng là Hoàng Văn Sáng tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên. Từ đây, ma túy được các đối tượng chia lẻ theo chỉ đạo của Long. Sau đó Tuấn và Cúc nhiều lần đưa đến ngôi nhà hoang, ít người qua lại gần nghĩa trang Đồng Mả, xã Bình Nguyên. Sau đó gửi định vị và ảnh nơi cất giấu ma túy cho Long.

Để tránh đường dây bị bại lộ, Long chỉ đạo hai đối tượng khác là Nguyễn Văn Thái (31 tuổi ở Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi ở Thanh Hóa) đến địa điểm định vị để lấy ma túy đi giao. Mỗi lần giao từ 02kg đến 24kg ma túy, chỉ chưa đầy hai tháng, các đối tượng đã tiêu thụ hết 300kg ma túy.

Đầu tháng 8/2025, Trần Đức Thành nhận lời vận chuyển 930kg ma tuý tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD của một đối tượng người Lào. Thành sau đó thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi ở Hải Phòng) là lái xe container để đưa 49 bao tải ma túy về Việt Nam.

Ngày 17/8/2025, Dũng vận chuyển 930kg ma tuý giao cho Tuấn tại sân vận động vườn Sim, sau đó Tuấn đưa về nhà dì ruột để cất giấu.

...

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 18/8 đến ngày 17/9 trong vòng 1 tháng các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt hơn 200 kg ma túy ở nhiều tỉnh thành, trong đó có nhiều chuyến đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Giờ G triệt phá

Căn cứ vào diến biến chuyên án và chứng cứ thu thập, được sự đồng ý của lãnh đạo hai Bộ, hồi 21 giờ 30 phút, ngày 21/9/2025, tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, C04 và Cục phòng, chống ma túy và tội phạm đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương phá chuyên án 825P, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, kho cất giấu ma túy của các đối tượng Chu Anh Tuấn; Trịnh Thị Kiều; Nguyễn Thị Cúc; Hoàng Văn Sáng thu giữ: 706 kg ma túy tổng hợp, một máy hút chân không (dùng để đóng gói ma túy) và nhiều tài liệu có liên quan.

Đồng loạt, 10 tổ công tác ở các tỉnh thành bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm hơn 70kg ma túy tổng hợp. Đây là mắt xích quan trọng, thường xuyên mua bán ma túy của Long, sau đó chia nhỏ bán kiếm lời.

Số ma túy được đóng gói cẩn thận, hút chân không.



Đến nay, Ban Chuyên án đủ căn cứ khởi tố 13 bị can liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng Long, tên thật là Trần Văn Quyết (40 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh). Quyết có hai Quyết định truy nã của Công an TP. Hồ Chí Minh về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện đang lẩn trốn gần khu vực Tam giác vàng. Quá trình trốn truy nã, Trần Văn Quyết cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam tại nước ngoài hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có đường dây của Chu Anh Tuấn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo mở rộng điều tra chuyên án.



Ghi nhận thành tích xuất sắc của hai đơn vị, ngày 6/10 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Thư khen hai đơn vị. Trong thư, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia đánh án. Chiến công thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, dũng cảm, mưu trí, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Quân đội và Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 22/9/2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trực tiếp đến kiểm tra, chúc mừng và chỉ đạo mở rộng điều tra chuyên án.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: Báo Công Lý