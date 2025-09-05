Hà Tĩnh: Đấu thầu rộng rãi quốc tế dự án khu đô thị hơn 8.000 tỷ đồng

Dự án có diện tích khoảng 84,12 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 8.018 tỷ đồng, trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện 7.799 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 219 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành và đưa Dự án vào hoạt động trong vòng 5 năm kể từ thời điểm lựa chọn được nhà đầu tư.

Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Theo HSMT, vốn chủ sở hữu tối thiểu mà nhà đầu tư phải thu xếp không thấp hơn 1.202.835.750.000 đồng. Tỷ lệ m quy định tại HSMT là 3%. Thời điểm đóng thầu vào 14 giờ ngày 3/11/2025.

