Hà Tĩnh: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe

Ghi nhận vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/1 tại Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường Thành Sen có hàng trăm phương tiện ô tô con dừng đỗ ngay trên đường.
Trong đó, đoạn nối từ đường Trần Phú (quốc lộ 1A) giao nhau với đường La Sơn Phu Tử, qua trước trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Môi trường... xe dừng đỗ dàn thành hàng ngang, kéo dài hàng trăm mét. Sự việc diễn ra gây nên cảnh lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông trong khu phố.
"Phương tiện ô tô con dừng đỗ bát nháo, bịt kín lối đi đúng vào lúc hết giờ làm việc khiến người tham gia giao thông rất khó di chuyển. Theo tôi, các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử phạt đối với những trường hợp dừng đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định, góp phần lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông" - ông Nguyễn Văn Thành ở phường Thành Sen cho biết.
Dọc tuyến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh có nhiều cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp và một số khách sạn. Tình trạng xe ô tô con ngang nhiên dừng đỗ chiếm dụng mặt đường có thể do các khách sạn đang tổ chức lễ cưới hoặc các cuộc hội họp, tổng kết. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là việc dừng đỗ xe diễn ra một cách tùy tiện, gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
"Trước đó, tình trạng xe ô tô con dừng đỗ sai quy định đã từng được các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, trả lại tuyến đường và vỉa hè thông thoáng. Tuy nhiên, gần đây lại tiếp tục tái diễn khiến dư luận rất bức xúc, vì việc kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng chưa thực sự mang lại hiệu quả" - ông Nguyễn Anh Tuấn ở phường Hà Huy Tập cho biết.
Thực tế cho thấy rằng, những lúc các khách sạn tổ chức đám cưới hoặc nhiều đám cưới cùng giờ sẽ khó tránh khỏi hiện tượng quá tải ở bãi đậu xe ô tô của khách. Tuy nhiên, nếu khách sạn không có phương án dự phòng hoặc để khách tùy tiện dừng đỗ ô tô là điều không thể chấp nhận.
Tổ chức lễ cưới mang lại nguồn lợi kinh tế cho các khách sạn, nhưng không đồng nghĩa với việc thường xuyên để xảy ra tình trạng chiếm dụng mặt đường dừng đỗ ô tô lộn xộn, sai quy định. Đặc biệt, đây là thời điểm các lực lượng chức năng đang quyết liệt ra quân lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
"Khu vực đối diện các khách sạn trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, địa phương đã cho san gạt bãi đất trống dùng để đỗ xe tạm thời nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, nhất là khi có nhiều đám cưới tổ chức trùng nhau. Tuy nhiên, hiện nay bãi đất này đang phục vụ cho việc bán hoa, cây cảnh dịp Tết, do đó đã xảy ra tình trạng ô tô con dừng đỗ lộn xộn, sai quy định. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các khách sạn cần có phương án dự phòng hoặc có thể điều chỉnh giờ tổ chức lễ cưới phù hợp" - đại diện lãnh đạo UBND phường Thành Sen thông tin.
