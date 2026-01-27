Hà Tĩnh: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe

... "Trước đó, tình trạng xe ô tô con dừng đỗ sai quy định đã từng được các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, trả lại tuyến đường và vỉa hè thông thoáng. Tuy nhiên, gần đây lại tiếp tục tái diễn khiến dư luận rất bức xúc, vì việc kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng chưa thực sự mang lại hiệu quả" - ông Nguyễn Anh Tuấn ở phường Hà Huy Tập cho biết.