Kết quả giám định nguyên nhân sự cố sập biệt thự tại Hà Tĩnh

Một căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm ven bờ biển bị đổ sập. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Trong cơn bão Bualoi, hàng loạt công trình tại Dự án Khu du lịch dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành khu vực ven biển, cụ thể có 23 căn biệt thự, công trình ven biển bị hư hỏng nặng.

Sau gần 3 tháng tổ chức kiểm định, đến nay, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả giám định đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố đối với các công trình bị sập đổ, hư hỏng thuộc Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành.

Báo cáo cho biết, Dự án Khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành là công trình dân dụng cấp III, do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2019-2020. Công trình gồm biệt thự 2 phòng ngủ có 252 căn; biệt thự 3 phòng ngủ có 122 căn; nhà liền kề 1: 37 căn; nhà liền kề 2: 27 căn; nhà liền kề 3: 37 căn; nhà liền kề 4: 66 căn; nhà liền kề 5: 19 căn và các hạng mục nhà hàng, siêu thị, trạm xăng cùng các hạng mục phụ trợ như đường nội bộ, kè biển, hệ thống cấp nước, cấp điện, hệ thống xử lý nước thải, xây xanh, sân vườn….

Qua quá trình kiểm tra hiện trường, thu thập hồ sơ và thực hiện giám định, đoàn giám định xác định 23 căn biệt thự nằm tiếp giáp khu vực kè biển bị hư hỏng hoặc sụp đổ; đồng thời, một số hạng mục công trình khác như kè biển, bể bơi và tường rào bị hư hỏng nghiêm trọng.

Căn cứ hồ sơ thiết kế và hiện trạng thực tế, kè biển của dự án được phân thành ba loại: Kè biển được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 40/GPXD có tổng chiều dài 428 m, được thiết kế theo dạng kè lá sen bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Kè đã được thi công xây dựng, trong đó có một đoạn dài 59m tiếp giáp với kè được cấp giấy phép xây dựng số 38/GPXD. Kiểm tra thực tế cho thấy phần kè này vẫn đảm bảo ổn định không bị sập đổ.

Loại thứ 2 là kè biển được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 38/GPXD, có chiều dài 850m, cũng được thiết kế theo dạng kè lá sen bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, kè này chưa được thi công xây dựng.

...

Loại thứ 3 là kè biển không được Sở Xây dựng cấp phép có tổng chiều dài 884,09 m và đã được thi công xây dựng. Công trình kè này do Công ty Kiến trúc X1-HAAI - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thiết kế và được Công ty TNHH Xây dựng và Thiết kế ACCW Việt Nam thẩm tra thiết kế vào ngày 8-5-2016.

Kè này được xây dựng bằng gạch bê tông, khi kiểm tra hiện trạng cho thấy phần kè bị sập đổ có chiều dài 832,09 m, chiếm 94,11% tổng chiều dài kè; phần kè còn lại có chiều dài 52 m không bị sập đổ, hư hỏng.

Qua việc giám định xác định, chủ đầu tư đã không tổ chức thi công kè biển theo nội dung được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 38/GPXD mà tổ chức thi công phương án kè biển chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố gây sụp đổ, hư hỏng các công trình đã nêu.

Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả của sự cố. Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm làm rõ trách nhiệm đối với người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sự cố, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiến nghị phá dỡ toàn bộ kè biển hư hỏng, sụp đổ và khẩn trương thi công kè biển đã được Sở Xây dựng cấp phép, đảm bảo an toàn cho các công trình phía sau kè và hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo quy định hiện hành. Cùng với đó, phá dỡ các hạng mục công trình bị hư hỏng của 16 căn nhà ở villa, tường rào, bể bơi để khắc phục lại.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải đánh giá quan trắc độ nghiêng, lún của nhà, vết nứt của tường xây trong một thời gian nhất định để có cơ sở đánh giá an toàn công trình về lâu dài đối với 7 nhà ở villa khác.

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh quyết liệt yêu cầu phá dỡ các hạng mục sai phạm, buộc chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn buộc khắc phục. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt, sự thượng tôn pháp luật và trách nhiệm đạo đức mới giúp doanh nghiệp đứng vững trước sóng gió, bảo vệ niềm tin khách hàng và sự phát triển bền vững.

Tác giả: Công Tường

Nguồn tin: baotintuc.vn